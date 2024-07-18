Средняя норма потребления шоколада для взрослых – 30–40 г в день
Шоколад действует как мягкое и безопасное тонизирующее средство. Также в какао-продуктах много проантоцианидинов – они помогают увеличить концентрацию «хорошего» холестерина в крови и уменьшить содержание «плохого». Благодаря этому снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.
- Полезными свойствами обладает настоящий горький шоколад, в котором много какао-масла и сухих веществ бобов какао. Не так полезен молочный шоколад, в котором этих веществ меньше. Никакой пищевой ценности не несут шоколадные конфеты и другие кондитерские изделия, в которых тёртый какао или какао-масло заменили другими веществами, - сообщается на официальной странице управления Роспотребнадзора по Бурятии в соцсети.
Средняя норма потребления шоколада для взрослых – 30–40 г в день. Лучше выбирать тёмный или горький шоколад и есть его в первой половине дня. Детям стоит давать не более 20 г шоколада в день, также разделяя на несколько приёмов.
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о пользе шоколада
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