В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о пользе шоколада

Средняя норма потребления шоколада для взрослых – 30–40 г в день



Шоколад действует как мягкое и безопасное тонизирующее средство. Также в какао-продуктах много проантоцианидинов – они помогают увеличить концентрацию «хорошего» холестерина в крови и уменьшить содержание «плохого». Благодаря этому снижается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.



- Полезными свойствами обладает настоящий горький шоколад, в котором много какао-масла и сухих веществ бобов какао. Не так полезен молочный шоколад, в котором этих веществ меньше. Никакой пищевой ценности не несут шоколадные конфеты и другие кондитерские изделия, в которых тёртый какао или какао-масло заменили другими веществами, - сообщается на официальной странице управления Роспотребнадзора по Бурятии в соцсети.



Средняя норма потребления шоколада для взрослых – 30–40 г в день. Лучше выбирать тёмный или горький шоколад и есть его в первой половине дня. Детям стоит давать не более 20 г шоколада в день, также разделяя на несколько приёмов.

