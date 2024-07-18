В Бурятии отсыпали низменные участки двух рек для защиты от паводков





В целях предотвращения ЧС, вызванных наледными водами и затоплением в период паводков, минприроды Бурятии провело работы по отсыпке низменных участков реки Армак в селе Армак и реки Желтура в селе Тэнгэрэг Джидинского района.- Отсыпка проводилась с использованием материалов, таких как песчано-гравийная смесь и скальный грунт, которые обеспечили защиту от затопления наледными водами и в период половодья, что снизило риск подтопления прилегающих территорий, - сообщили в министерстве.Здесь отметили, что в результате проведённых работ была достигнута значительная эффективность:- снижен риск подтопления;- снижен ущерб от паводков;- повышена безопасность жителей.