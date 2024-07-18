Мэрию просят также рассмотреть возможность включения объекта в план капремонта на следующий дорожный сезон
Жители сотых кварталов юго-западной части Улан-Удэ каждый день стоят в пробках по пути на работу. Чтобы ускорить время поездки, автомобилисты вынуждены ехать объездным путём. «Так быстрее чем по главной трассе, но с ущербом для авто – ведь там их ждут ямы, гребёнка и другие прелести грунтовки», - сообщают в региональном отделении ОНФ.
Чтобы её привели в порядок, общественники обратились в администрацию города. В качестве временной меры дорогу отсыпали фрезератом – старым асфальтом.
- Благодарим город за проделанную работу. Но не можем не обратить внимание властей на недочёты: в некоторых местах фрезерат уложили неравномерно, а это значит, что через год дорога вновь придёт в негодное состояние, - отмечают в ОНФ.
Активисты просят администрацию провести работу над ошибками и рассмотреть возможность включения объекта в план капремонта на следующий дорожный сезон.
В Улан-Удэ общественники просят исправить дорожные недочёты
Общество, Фото:
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