Праздник состоится в сентябре в Закаменском районе
С 9 по 10 сентября в Бурятии планируется проведение большого проекта «Арьябала – мантра судьбы», приуроченное к годовщине освящения статуи бодхисаттвы Арьябалы. Его проведут в селе Санага Закаменского района.
В рамках проекта пройдёт несколько мероприятий. Так, будет организован открытый конкурс декоративной скульптуры и малых архитектурных форм (6+). С 26 августа по 7 октября для всех желающих будет открыта специальная рабочая площадка на территории Санагинского дацана. Для работ будет предоставлена древесина. Презентация работ состоится 9 сентября.
Также запланирован открытый конкурс «Зөөхэйн наадан» (0+). К участию допускаются семьи и родовые кланы. Команды из пяти человек разных поколений будут соревноваться в приготовлении саламата за определённое время.
Кроме этого, с 9 по 10 сентября в Санаге в рамках проекта пройдёт международный шахматный турнир (0+). К участию допускаются квалифицированные шахматисты с российским рейтингом 1400 (рапид) и выше. Заявки на участие в турнире принимаются до 1 сентября.
Помимо этих мероприятий, будет организован турнир по бурятской игре «Шагай наадан» и мастер-класс по монгольской каллиграфии. Также в день проведения мероприятия состоится массовое исполнение «Арьябала бурханай магтаал». Исполнителей будет сопровождать ансамбль моринхууристов.
Возрастное ограничение: 6+.
В Бурятии отпразднуют освящение статуи бодхисаттвы Арьябалы
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