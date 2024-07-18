Сегодня работы велись в сквере «Зодчий»
В Октябрьском районе столицы Бурятии косят траву на магистральных улицах и в скверах. Траву уже скосили на улицах Геологическая, Жердева, Широких-Полянского, бульваре Карла Маркса, аллее Эржены Будаевой и других.
Сегодня, 18 июля, кошение травостоя велось в сквере «Зодчий», а на улицах Терешковой, Боевая и проспекте Строителей выполняется обрезка живой изгороди.
- Специалисты ежедневно объезжают территорию района для выявления замечаний в работе подрядчика и составления плана дальнейших работ. Также ежедневно отрабатываются заявки, которые поступают в администрацию от жителей, - заявили в администрации Октябрьского района.
Отметим, что кошение газонов и содержание насаждений на прилегающей территории к земельным участкам, зданиям осуществляется за счёт собственников. Ознакомиться с границами прилегающих территорий можно на геопортале Республики Бурятия.
В районе Улан-Удэ косят траву на магистральных улицах
Общество, Фото:
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