В районе Улан-Удэ косят траву на магистральных улицах

Общество, Фото: администрация Октябрьского района

Сегодня работы велись в сквере «Зодчий»



В Октябрьском районе столицы Бурятии косят траву на магистральных улицах и в скверах. Траву уже скосили на улицах Геологическая, Жердева, Широких-Полянского, бульваре Карла Маркса, аллее Эржены Будаевой и других.



Сегодня, 18 июля, кошение травостоя велось в сквере «Зодчий», а на улицах Терешковой, Боевая и проспекте Строителей выполняется обрезка живой изгороди.



- Специалисты ежедневно объезжают территорию района для выявления замечаний в работе подрядчика и составления плана дальнейших работ. Также ежедневно отрабатываются заявки, которые поступают в администрацию от жителей, - заявили в администрации Октябрьского района.



Отметим, что кошение газонов и содержание насаждений на прилегающей территории к земельным участкам, зданиям осуществляется за счёт собственников. Ознакомиться с границами прилегающих территорий можно на геопортале Республики Бурятия.

