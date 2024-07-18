Учёные исследовали жизнь пещерного льва в Прибайкалье

Общество, Фото: ИГМ СО РАН

Хищник не жил в пещерах и слабо конкурировал с пещерной гиеной



В эпоху позднего плейстоцена, от 125 тысяч лет до 12 тысяч лет назад, территорию Сибири населяли ныне вымершие виды хищников: пещерные львы и пещерные гиены. Изучая костные остатки этих млекопитающих, палеонтологи получают информацию об ареале их обитания, о том, где они устраивали себе жилище, конкурировали ли между собой в добывании пищи. Специалисты института геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (ИГМ СО РАН) совместно с коллегами из института земной коры СО РАН и института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН провели масштабную реконструкцию территории Байкало-Енисейской Сибири и показали, что в эпоху позднего плейстоцена пещерные львы и гиены старались жить в различных условиях и не конкурировать, что сильно отличается от уклада жизни современных львов и гиен, живущих в Африке. Часть данных для исследований палеонтологи получили на ускорительном масс-спектрометре. Результаты были опубликованы в Русском териологическом журнале.



Как сообщает пресс-служба института ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН, Байкало-Енисейская Сибирь представляет собой огромную территорию между Енисеем и Байкалом, ограниченную с юго-запада горной системой Восточных Саян. Между двумя отправными точками более тысячи километров, на которых в позднем плейстоцене обитали такие хищники, как пещерный лев и пещерная гиена.



- Суть нашей работы заключалась в том, чтобы соотнести объекты исследования, а именно все остатки пещерных львов и пещерных гиен, когда-либо найденных на территории Байкало-Енисейской Сибири, с определенным типом рельефа, – рассказал старший научный сотрудник ИГМ СО РАН кандидат геолого-минералогических наук Дмитрий Маликов. – По расположению точек на карте видно, что все гиены сосредоточены на участках жёлтого и коричневого цвета, а это ни что иное, как горный ландшафт, связанный с пещерами, в которых в основном гиены и устраивали себе логово. А вот пещерный лев, несмотря на своё название, по нашим данным в пещерах совсем не обитал – кости этого крупного хищника встречаются на равнинных участках или в долинах рек. И это один из результатов нашей работы. Мы показали, что на территории Байкало-Енисейской Сибири два вида этих вымерших животных старались жить в различных условиях, тем самым нивелируя конкуренцию в отношении друг друга.



По словам специалиста, это сильно отличается от того, как живут современные львы и гены в Африке.



- Там они все же конкуренты, потому что живут и охотятся в одних и тех же местах, а здесь мы видим, что они, похоже, старались избегать друг друга. Практически нет точек на карте, где встречаются и те, и другие. Только в нескольких местах мы находили кости и гиен, и львов, при этом львы, по всей видимости, были убиты и затащены в логово гиенами, – добавил Дмитрий Маликов.



Ещё один интересный результат, который получили специалисты, связан с тем, что существенная часть костей пещерного льва была найдена рядом с палеолитическим стоянками.



- Мы не можем однозначно сказать, что люди убивали львов и питались ими, – объяснил Дмитрий Маликов. – На костях, с которыми мы работали, следов человеческой деятельности, например, разделки, нет. Но тем не менее эти кости на стоянку попали, то есть люди их туда принесли, а значит относились ко льву с интересом, может быть, он был для них символическим животным. Чего нельзя сказать о гиенах, кости которых отсутствуют на стоянках древнего человека. Возможно, это было либо табуированное животное, либо просто гиены не интересовали людей.



Полевой сбор материалов для исследования проводился на описываемой территории методами площадных раскопов, геологического шурфирования, а также на участках рек, где костный материал вымывается на пляжи. Именно пляжный материал нуждается в точной датировке, потому что не имеет чёткой геологической привязки и его возраст непонятен. Часть данных исследователи получили на ускорительном масс-спектрометре ЦКП «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-Новосибирский научный центр».



- В данном исследовании мы датировали один костный фрагмент пещерного льва и два – пещерной гиены, – рассказала директор ЦКП УМС НГУ-ННЦ кандидат химических наук Екатерина Пархомчук. – Обе даты, различающиеся между собой более чем на 10 тысяч лет, имеют хорошее совпадение с результатами, полученными в других лабораториях мира.



