В Улан-Удэ для военнослужащих обустроили молитвенное место

Общество, Фото: Улан-Удэнская и Бурятская епархия

Оно появилось в одной из воинских частей



В одной из воинских частей Улан-Удэнского гарнизона в Бурятии было организовано обустройство молитвенного места для военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. 16 июля завершился первый этап обустройства места для молитв.



- Вообще за время благоустройства молитвенного места был поставлен православный крест, сень над крестом, стойки с иконами и малая звонница из металлического основания и колоколов – артиллерийских выстрелов. 16 июля этот этап завершился освящением икон, которое совершил военный священник Павел Науменко. Иконы для молитвенного места выполнены на тканевой основе с использованием особой технологии. Такой способ изготовления икон позволяет оставаться на ткани и не выгорать, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.



Финансирование проекта осуществляли неравнодушные прихожане разных православных храмов Бурятии и других регионов. Первый этап обустройства уже завершился, но в планах остаётся обустроить тропинку к молитвенному месту и площадку для молящихся.

