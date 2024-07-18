Оно появилось в одной из воинских частей
В одной из воинских частей Улан-Удэнского гарнизона в Бурятии было организовано обустройство молитвенного места для военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. 16 июля завершился первый этап обустройства места для молитв.
- Вообще за время благоустройства молитвенного места был поставлен православный крест, сень над крестом, стойки с иконами и малая звонница из металлического основания и колоколов – артиллерийских выстрелов. 16 июля этот этап завершился освящением икон, которое совершил военный священник Павел Науменко. Иконы для молитвенного места выполнены на тканевой основе с использованием особой технологии. Такой способ изготовления икон позволяет оставаться на ткани и не выгорать, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.
Финансирование проекта осуществляли неравнодушные прихожане разных православных храмов Бурятии и других регионов. Первый этап обустройства уже завершился, но в планах остаётся обустроить тропинку к молитвенному месту и площадку для молящихся.
В Улан-Удэ для военнослужащих обустроили молитвенное место
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