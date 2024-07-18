18 июля

Популярное

В Улан-Удэ для военнослужащих обустроили молитвенное место

В Улан-Удэ для военнослужащих обустроили молитвенное место
Общество,  Фото:Улан-Удэнская и Бурятская епархия
Оно появилось в одной из воинских частей

В одной из воинских частей Улан-Удэнского гарнизона в Бурятии было организовано обустройство молитвенного места для военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей. 16 июля завершился первый этап обустройства места для молитв.

- Вообще за время благоустройства молитвенного места был поставлен православный крест, сень над крестом, стойки с иконами и малая звонница из металлического основания и колоколов – артиллерийских выстрелов. 16 июля этот этап завершился освящением икон, которое совершил военный священник Павел Науменко. Иконы для молитвенного места выполнены на тканевой основе с использованием особой технологии. Такой способ изготовления икон позволяет оставаться на ткани и не выгорать, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

Финансирование проекта осуществляли неравнодушные прихожане разных православных храмов Бурятии и других регионов. Первый этап обустройства уже завершился, но в планах остаётся обустроить тропинку к молитвенному месту и площадку для молящихся.
Бурятия военнослужащие православие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии отпразднуют освящение статуи бодхисаттвы Арьябалы
В Бурятии отпразднуют освящение статуи бодхисаттвы Арьябалы
Общество, 18.07.2024
Праздник состоится в сентябре в Закаменском районе
Село Бурятии оснастили централизованным водоснабжением
Село Бурятии оснастили централизованным водоснабжением
Общество, 18.07.2024
На объекте пробурено 4 артезианские скважины, построено 2 резервуара и повысительно-насосная станция
В заказнике Бурятии провели детский пленэр
В заказнике Бурятии провели детский пленэр
Общество, 18.07.2024
По итогам мероприятия состоится выставка в Северобайкальске
Учёные исследовали жизнь пещерного льва в Прибайкалье
Учёные исследовали жизнь пещерного льва в Прибайкалье
Общество, 18.07.2024
Хищник не жил в пещерах и слабо конкурировал с пещерной гиеной
В Улан-Удэ для военнослужащих обустроили молитвенное место
В Улан-Удэ для военнослужащих обустроили молитвенное место
Общество, 18.07.2024
Оно появилось в одной из воинских частей
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о пользе шоколада
В Бурятии Роспотребнадзор рассказал о пользе шоколада
Общество, 18.07.2024
Средняя норма потребления шоколада для взрослых – 30–40 г в день
В районе Улан-Удэ косят траву на магистральных улицах
В районе Улан-Удэ косят траву на магистральных улицах
Общество, 18.07.2024
Сегодня работы велись в сквере «Зодчий»
В Улан-Удэ общественники просят исправить дорожные недочёты
В Улан-Удэ общественники просят исправить дорожные недочёты
Общество, 18.07.2024
Мэрию просят также рассмотреть возможность включения объекта в план капремонта на следующий дорожный сезон
В Бурятии отсыпали низменные участки двух рек для защиты от паводков
В Бурятии отсыпали низменные участки двух рек для защиты от паводков
Общество, 18.07.2024
Для отсыпки использовали песчано-гравийную смесь и скальный грунт
Бурятия стала второй в акции «Сад памяти» на территории ДФО
Бурятия стала второй в акции «Сад памяти» на территории ДФО
Общество, 18.07.2024
Победителем в округе был признан Забайкальский край
Даши Намдаков изготовил статую Будды для Чесанского дацана в Бурятии
Даши Намдаков изготовил статую Будды для Чесанского дацана в Бурятии
Общество, 18.07.2024
Открытие Цогчен дугана Чесанского дацана запланировано на конец июля  
На ВСЖД пассажиры забыли в поездах снегоступы, цветок в горшке и мешок с мукой
На ВСЖД пассажиры забыли в поездах снегоступы, цветок в горшке и мешок с мукой
Общество, 18.07.2024
В пресс-службе ВСЖД рассказали о необычных находках в поездах за первое полугодие
В Бурятии разыграли кубок по скайраннингу
В Бурятии разыграли кубок по скайраннингу
Общество, 18.07.2024
В горах республики прошёл фестиваль горного бега
В районах Бурятии чествовали юбиляров семейной жизни
В районах Бурятии чествовали юбиляров семейной жизни
Общество, 18.07.2024
Мероприятия состоялись в Селенгинском и Баргузинском районах

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^