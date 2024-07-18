18 июля

17 июля

Популярное

Волонтёры рассказали о роли эзотериков при поисках пропавших людей в Бурятии

Волонтёры рассказали о роли эзотериков при поисках пропавших людей в Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Добровольцы объяснили, почему не сотрудничают с ясновидящими и гадалками
 
В добровольческом отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали, какую роль играют гадалки, экстрасенсы, ясновидящие, колдуны, астрологи и т. д. при поиске пропавших. Пост на эту тему появился на официальной странице организации во «ВКонтакте».

- Почти каждый раз, когда идёт резонансный поиск, к нам приходят люди, которые знают «мощных» экстрасенсов и предлагают обратиться к ним, или же сами представители эзотерических видов деятельности, желающие принять участие в поиске, – отмечают волонтёры. – И когда мы снова и снова отказываемся от этой помощи, нас спрашивают – почему?

Причин, как выяснилось, несколько.

- Во-первых, мы используем только проверенные, «откатанные» методики и технологии, дающие результат, и не можем применять инструмент с невычислимой эффективностью, не имеющий подтверждения на практике, принцип действия которого нам непонятен, – объясняют добровольцы. – Во-вторых, если проанализировать ответы эзотериков, в большинстве своём они сводятся к двум вариантам. Первый – человек берёт наиболее очевидную версию произошедшего и дополняет её такими же очевидными обстоятельствами – например, если пропавший заблудился в лесу, говорит, что «видит» вокруг деревья, что он проходил мимо водоёма, лежит под сосной и так далее.

А другие просто пытаются угадать и иногда «попадают».
 
- Это видно по окончании поиска, если посмотреть версии эзотериков: кто-то угадал, кто-то – нет, – подчеркнули представители отряда. – Оба варианта в качестве достоверных ответов выступать не могут.

Кроме того, поисковики не могут позволить себе отвлекать ресурсы и тратить время на проверку версий магов и гадалок.

- А их – особенно во время резонанса – бывает много. Как правило, участие эзотерика в поиске предполагает, что он посидит над картой и/или проведёт какой-то магический ритуал – в тепле, сухости и тишине. А наши добровольцы должны будут проверять – в лесу, под дождём, ночью – его гипотезу. Однако в ситуации вечного дефицита ресурсов и отсутствия понимания, насколько гипотеза достоверна, мы, конечно, предпочитаем направлять усилия на более «рабочие» версии с понятным обоснованием, – заявили в «ЛизаАлерт».

Волонтёры не против, чтобы эзотерики подтверждали свои предположения самостоятельно.

- Но если человек приезжает на поиск, который координируют специалисты «ЛизаАлерт» совместно с представителями правоохранительных органов и других поисковых организаций или самостоятельно, он должен быть готов к тому, что участники работают по задачам координатора, – заключили в отряде.
волонтеры пропавшие поиски мистика

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Сельчан в Бурятии запугали ревущие лошади
Сельчан в Бурятии запугали ревущие лошади
Общество, 18.07.2024
Люди боятся, что скоро они кого-нибудь затопчут
Семь студентов бурятского вуза стали миллионерами
Семь студентов бурятского вуза стали миллионерами
Общество, 18.07.2024
Учащиеся выиграли по 1 миллиону рублей в конкурсе стартапов
Буддийский университет просит жителей Бурятии о помощи
Буддийский университет просит жителей Бурятии о помощи
Общество, 18.07.2024
Университету необходим ремонт системы отопления
В Улан-Удэ энергетики не вернули человеку свет и попали на штраф
В Улан-Удэ энергетики не вернули человеку свет и попали на штраф
Общество, 18.07.2024
Им придётся раскошелиться на 30 тысяч рублей

Юрий Сибиряков возглавил техникум в районе
Юрий Сибиряков возглавил техникум в районе
Общество, 18.07.2024
Он назначен директором Республиканского межотраслевого техникума
Межвузовский кампус в центре Улан-Удэ построят на искусственном острове
Межвузовский кампус в центре Улан-Удэ построят на искусственном острове
Общество, 18.07.2024
Его озеленят и сделают доступным для людей с инвалидностью

В Бурятии ищут актёров для фильма про Великую Отечественную
В Бурятии ищут актёров для фильма про Великую Отечественную
Общество, 18.07.2024
Кастинг стартует сегодня вечером в Улан-Удэ
В Улан-Удэ отмывают тротуары и бордюры
В Улан-Удэ отмывают тротуары и бордюры
Общество, 18.07.2024
Для этого коммунальщики пустили в ход новое оборудование
Студенты из Бурятии завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по беспилотной авиации
Студенты из Бурятии завоевали серебро на всероссийских соревнованиях по беспилотной авиации
Общество, 18.07.2024
Они выступали в дисциплине «Обучение нейронной сети поиску объекта интереса»
В столице Бурятии набирают популярность «автомобильные» рейсы
В столице Бурятии набирают популярность «автомобильные» рейсы
Общество, 18.07.2024
Жители республики устремились во Владивосток за машинами
В 2024 году в России введут в эксплуатацию 364 новые школы
В 2024 году в России введут в эксплуатацию 364 новые школы
Общество, 18.07.2024
Капитально отремонтируют более тысячи школ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^