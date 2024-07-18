Волонтёры рассказали о роли эзотериков при поисках пропавших людей в Бурятии



В добровольческом отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали, какую роль играют гадалки, экстрасенсы, ясновидящие, колдуны, астрологи и т. д. при поиске пропавших. Пост на эту тему появился на официальной странице организации во «ВКонтакте».



- Почти каждый раз, когда идёт резонансный поиск, к нам приходят люди, которые знают «мощных» экстрасенсов и предлагают обратиться к ним, или же сами представители эзотерических видов деятельности, желающие принять участие в поиске, – отмечают волонтёры. – И когда мы снова и снова отказываемся от этой помощи, нас спрашивают – почему?





Причин, как выяснилось, несколько.



- Во-первых, мы используем только проверенные, «откатанные» методики и технологии, дающие результат, и не можем применять инструмент с невычислимой эффективностью, не имеющий подтверждения на практике, принцип действия которого нам непонятен, – объясняют добровольцы. – Во-вторых, если проанализировать ответы эзотериков, в большинстве своём они сводятся к двум вариантам. Первый – человек берёт наиболее очевидную версию произошедшего и дополняет её такими же очевидными обстоятельствами – например, если пропавший заблудился в лесу, говорит, что «видит» вокруг деревья, что он проходил мимо водоёма, лежит под сосной и так далее.



А другие просто пытаются угадать и иногда «попадают».



- Это видно по окончании поиска, если посмотреть версии эзотериков: кто-то угадал, кто-то – нет, – подчеркнули представители отряда. – Оба варианта в качестве достоверных ответов выступать не могут.



Кроме того, поисковики не могут позволить себе отвлекать ресурсы и тратить время на проверку версий магов и гадалок.



- А их – особенно во время резонанса – бывает много. Как правило, участие эзотерика в поиске предполагает, что он посидит над картой и/или проведёт какой-то магический ритуал – в тепле, сухости и тишине. А наши добровольцы должны будут проверять – в лесу, под дождём, ночью – его гипотезу. Однако в ситуации вечного дефицита ресурсов и отсутствия понимания, насколько гипотеза достоверна, мы, конечно, предпочитаем направлять усилия на более «рабочие» версии с понятным обоснованием, – заявили в «ЛизаАлерт».



Волонтёры не против, чтобы эзотерики подтверждали свои предположения самостоятельно.



- Но если человек приезжает на поиск, который координируют специалисты «ЛизаАлерт» совместно с представителями правоохранительных органов и других поисковых организаций или самостоятельно, он должен быть готов к тому, что участники работают по задачам координатора, – заключили в отряде.

