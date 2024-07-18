В Агинском округе разыграют приз Алханая по бурятской борьбе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Чемпионат состоится 4 августа



XVIII-й чемпионат по бурятской борьбе «Большой приз Алханая» пройдёт на территории национального парка «Алханай» в Агинском Бурятском округе четвёртого августа. 18 июля прошло первое заседание оргкомитета.



- «Большой приз Алханая» стал ожидаемым и брендовым мероприятием Забайкалья. Издревле бурятская борьба является одним из важных моментов в выражении самоидентичности бурятов. Он традиционно собирает именитых борцов, гостей, болельщиков из других регионов. Необходимо обеспечить соблюдение единых правил бурятской борьбы «Бухэ барилдаан», в том числе экипировку спортсменов. В этом году призовая сумма абсолютного первенства составит 100 тысяч рублей для мужчин и 50 тысяч среди юношей, - отметил заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Базар Дугаржапов.



В соревновании будут участвовать мужчины и юноши 2007 года рождения и младше. Они будут бороться в пяти весовых категориях. Для мужчин обязательным требованием к традиционной одежде является наличие шуудаг, тооробшо малгай и сапог. Для юношей эта экипировка также желательна.



Призовой фонд чемпионата в этом году составит больше 700 тысяч рублей. Также определены призы за лучшее исполнение хвалебной песни победителям «Соло», исполнение танца Орла.



Как сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа, церемонию открытия украсит театрализация и праздничный концерт. Предусмотрено чествование семей, династии борцов, развернутся выставочные площадки.



Возрастное ограничение: 6+.

