В Бурятии сотрудницу магазина оштрафовали за проданный под новый год алкоголь

Женщине пришлось выложить 15 тысяч рублей
Жительница Бурятии поплатились рублём за то, что продала алкоголь в неустановленное время. Случилось это в канун нового года, около 23:30.
Когда всё вскрылось, на продавца составили протокол по части 1 статьи 14.17.1 КоАП РФ («Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами»). Её признали виновной и назначили штраф размером в 15 тысяч рублей, который женщина оплатила добровольно.
Женщине пришлось выложить 15 тысяч рублей
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