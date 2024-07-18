Семь студентов бурятского вуза стали миллионерами

Учащиеся выиграли по 1 миллиону рублей в конкурсе стартапов



БГСХА сообщила об успехе своих студентов в V очереди конкурса «Студенческий стартап». В этом году конкурс привлёк рекордное количество заявок – более 7,7 тысяч, из которых лишь 2 тысячи лучших проектов были отобраны для дальнейшей поддержки.



В число победителей вошло восемь проектов из Бурятии, из которых семь проектов студентов БГСХА, сообщили в вузе.



Среди выигравших проектов:



1. проект по созданию комбикормов для собак с использованием лекарственного растительного сырья, сушеных овощей и ягод;

2. стартап, направленный на производство экологически чистых и безопасных игрушек для животных;

3. проект по созданию замороженного чайного напитка, который обещает стать новым трендом на рынке здорового питания;

4. разработка лечебно-массажных подушек, которые помогут улучшить качество жизни людей с различными заболеваниями;

5. создание сайта для оказания услуг в реабилитационный период, который станет незаменимым помощником для людей, нуждающихся в восстановлении после заболеваний;

6. проект по созданию и распространению экологически чистого наполнителя на основе технической конопли, предназначенного для использования в производстве одежды, одеял, игрушек и других товаров;

7. проект по производству кормовой муки с применением растений лесных экосистем, который обеспечит питомцев полезными и натуральными продуктами.



Генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков отметил, что в 2024 году конкурс «Студенческий стартап» вызвал рекордный интерес со стороны студентов, и уровень разнообразия и сложности представленных проектов значительно вырос.

