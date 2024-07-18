18 июля

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В заказнике Бурятии провели детский пленэр

В заказнике Бурятии провели детский пленэр
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
По итогам мероприятия состоится выставка в Северобайкальске

В июле на территории Фролихинского заказника в Бурятии прошёл детский пленэр. Плэнером называется процесс создания картин на природе, при естественном освещении.

В течение трёх лет на подобное мероприятие вывозили только взрослых художников. А в этом году пригласили к участию юных художников Северобайкальской детской школы искусств и детского дома творчества «Эврика».

Первый день был посвящён самой красивой бухте Северного Байкала – Аяя. Перед участниками пленэра была задача – выбрать полюбившийся уголок и сделать набросок. На второй день юные художники отправились в самое сердце заказника – озеро Фролиха, где совершили водную обзорную экскурсию на катамаране и сделали зарисовки для будущих картин.

По словам юных художников, им очень понравилась природа, места, куда они ходили, и ребята, с которыми познакомились. Детям было интересно узнать много новой информации про зверей и растения.

- В начале сентября в Северобайкальской картинной галерее состоится выставка картин, которые были написаны в результате этого пленэра. Вот тогда мы узнаем, чем завершился наш эксперимент, - сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

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Бурятия выставка пленэр

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