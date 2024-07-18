В Улан-Удэ жильцов дома обсчитали за электроэнергию на 66 с лишним тысяч



Жильцов одного из домов на улице Гусиноозёрская в Улан-Удэ насчитали лишние деньги за общедомовые нужды (ОДН). Это выяснили при проверке сотрудники управления муниципальной жилищной инспекции, куда один горожанин обратился с жалобой.



Как выяснилось, общедомовой счётчик в доме установили с нарушениями. Его ввели в эксплуатацию без участия собственников или их представителей. Поэтому прибор нельзя признать расчётным, а его показания – применять для определения объёма потреблённой энергии.



Начислять плату за ОДН энергетики должны были по нормативам. Жилинспекция выдала АО «Читаэнергосбыт» предписание. В итоге людям сделали перерасчёт в сторону уменьшения на 66 с лишним тысяч рублей.