В Улан-Удэ жильцов дома обсчитали за электроэнергию на 66 с лишним тысяч

Им неправильно начисляли плату за ОДН
Жильцов одного из домов на улице Гусиноозёрская в Улан-Удэ насчитали лишние деньги за общедомовые нужды (ОДН). Это выяснили при проверке сотрудники управления муниципальной жилищной инспекции, куда один горожанин обратился с жалобой.
Как выяснилось, общедомовой счётчик в доме установили с нарушениями. Его ввели в эксплуатацию без участия собственников или их представителей. Поэтому прибор нельзя признать расчётным, а его показания – применять для определения объёма потреблённой энергии.
Начислять плату за ОДН энергетики должны были по нормативам. Жилинспекция выдала АО «Читаэнергосбыт» предписание. В итоге людям сделали перерасчёт в сторону уменьшения на 66 с лишним тысяч рублей.
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