На Ангаре развернётся фестиваль парусного спорта для инвалидов

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Участвовать будут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата



В акватории Ангары в районе посёлка Новая Разводная в Иркутской области с 16 по 18 августа пройдёт фестиваль парусного спорта среди инвалидов. Мероприятие будет проводиться впервые.



К участию в соревнованиях допускаются инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата:

- в классе «Яркат» ‒ экипажи не более двух человек (от 18 лет и старше);

- в моноклассе «Радиоуправляемые яхты «DRAGON FORCE 65 RG» — не более двух человек.

Каждый участник может быть заявлен только в одном классе.



- Чтобы принять участие в фестивале, необходимо заранее подать заявку и документы. В день начала фестиваля представитель команды должен предоставить комиссии: оригиналы заявок по установленной форме с допуском врача; оригинал или ксерокопию паспорта на каждого участника; оригинал или ксерокопию справки ВТЭК или Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ); копию ИНН; копию СНИЛС, - сообщает пресс-служба минсоцразвития Иркутской области.



Возрастное ограничение: 6+.

