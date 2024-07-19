Участвовать будут спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата
В акватории Ангары в районе посёлка Новая Разводная в Иркутской области с 16 по 18 августа пройдёт фестиваль парусного спорта среди инвалидов. Мероприятие будет проводиться впервые.
К участию в соревнованиях допускаются инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата:
- в классе «Яркат» ‒ экипажи не более двух человек (от 18 лет и старше);
- в моноклассе «Радиоуправляемые яхты «DRAGON FORCE 65 RG» — не более двух человек.
Каждый участник может быть заявлен только в одном классе.
- Чтобы принять участие в фестивале, необходимо заранее подать заявку и документы. В день начала фестиваля представитель команды должен предоставить комиссии: оригиналы заявок по установленной форме с допуском врача; оригинал или ксерокопию паспорта на каждого участника; оригинал или ксерокопию справки ВТЭК или Бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ); копию ИНН; копию СНИЛС, - сообщает пресс-служба минсоцразвития Иркутской области.
Возрастное ограничение: 6+.
На Ангаре развернётся фестиваль парусного спорта для инвалидов
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