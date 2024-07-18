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Сельчан в Бурятии запугали ревущие лошади

Сельчан в Бурятии запугали ревущие лошади
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Люди боятся, что скоро они кого-нибудь затопчут

В баунтовском селе Романовка жалуются на коней, которые, по словам местных жителей, «носятся с ужасающим рёвом». «Ходят табуном по 20 лошадей. Меры, видимо, никакие не примут, пока кого-нибудь не затопчут», – заявили люди в группе «Баунт-инфо. 24/7». 

Глава сельского поселения «Витимское» Виктор Ташлыков сообщил, что в населённом пункте недавно организовали собрание владельцев животных, на котором и обсуждался этот вопрос. В итоге решили составить график выпаса коней самими собственниками. «За» все присутствовавшие выступили единогласно. 

На нарушителей призвали жаловаться напрямую в сельскую администрацию, предоставив фото- или видеоподтверждение. Им грозит штраф по статье 47 республиканского закона об административных нарушениях («Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест»)

Ранее стало известно, что в Баунтовском районе вовсю ищут управу на коней, который бродят по улицам без присмотра хозяев. Животные то и дело появляются в общественных местах.


лошади животные

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