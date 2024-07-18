Сельчан в Бурятии запугали ревущие лошади



В баунтовском селе Романовка жалуются на коней, которые, по словам местных жителей, «носятся с ужасающим рёвом». «Ходят табуном по 20 лошадей. Меры, видимо, никакие не примут, пока кого-нибудь не затопчут», – заявили люди в группе «Баунт-инфо. 24/7».



Глава сельского поселения «Витимское» Виктор Ташлыков сообщил, что в населённом пункте недавно организовали собрание владельцев животных, на котором и обсуждался этот вопрос. В итоге решили составить график выпаса коней самими собственниками. «За» все присутствовавшие выступили единогласно.





На нарушителей призвали жаловаться напрямую в сельскую администрацию, предоставив фото- или видеоподтверждение. Им грозит штраф по статье 47 республиканского закона об административных нарушениях («Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных мест»)



