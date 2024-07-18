Село Бурятии оснастили централизованным водоснабжением

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

На объекте пробурено 4 артезианские скважины, построено 2 резервуара и повысительно-насосная станция



В Селенгинском районе Бурятии объект централизованного водоснабжения готовят к сдаче в эксплуатацию. На водозаборные сооружения в селе Гусиное Озеро получено заключение о соответствии проекту. Работы проведены в рамках программы «Чистая вода».



В этом году доступ к питьевой воде из централизованных источников будет открыт для 2900 жителей села. Водоводы проложили по всем улицам. На территории водозабора пробурили четыре артезианские скважины, построили два резервуара чистой воды. Для поддержания необходимого давления внутри системы водопровода установили повысительную насосную станцию, которая работает в автоматическом режиме, без постоянного пребывания обслуживающего персонала.



- Построена современная станция водоподготовки, очистки и фильтрации. Новая система водоснабжения прокладывалась преимущественно бесканальным подземным способом. Сейчас мы получили заключение о соответствии, то есть объект капитального строительства полностью соответствует всем техническим требованиям. А также регламентам, предъявляемым к проектной документации и постановлениям, - заявил и.о. министра строительства и ЖКК Бурятии Евгений Поляков:



Также в селе Гусиное озеро установлена 31 водоразборная колонка. Для обеспечения пожаротушения оборудовано 63 пожарных гидранта. На объекте работает система видеонаблюдения.



Как сообщает министерство строительства РБ, в селе имеется вся необходимая инфраструктура: общеобразовательная школа, детский сад, почтовое отделение, дом культуры и врачебная амбулатория. Также здесь находится объект культурного наследия памятник истории и архитектуры – Тамчинский дацан, один из старейших сохранившихся буддийских монастырей России.

