В Улан-Удэ неизвестный извращенец пугает людей









Родители забили тревогу: вокруг – жилые дома, где много детей, ушедших на летних каникулы. Как сообщили тогда «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, личность мужчины устанавливается. Кстати, в соцсетях предположили, что человек решил сходить по нужде у гаражей, а его заподозрили в извращениях. Пару месяцев назад, в конце мая, неизвестный удовлетворял себя за гаражами под окнами детской больницы на улице Модогоева. Его успели заснять на камеру.Родители забили тревогу: вокруг – жилые дома, где много детей, ушедших на летних каникулы. Как сообщили тогда «Байкал-Daily» в МВД по Бурятии, личность мужчины устанавливается. Кстати, в соцсетях предположили, что человек решил сходить по нужде у гаражей, а его заподозрили в извращениях.

Этот инцидент произошёл на днях в столице Бурятии. Около детского сада «Золушка» на улице Толстого заметили мужчину, который занимался рукоблудством у всех на глазах.- Не успели его снять – быстро убежал по проулкам, – сообщили очевидцы в одном из местных пабликов во «ВКонтакте», добавив, что неизвестный пугает женщин и детей.Участники сообщества посоветовали в таких случаях сразу вызывать полицию и отметили, что отследить извращенца по уличным камерам.