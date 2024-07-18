Дожди в республике продолжатся
В четверг, 18 июля, жара в Бурятии опять усилится. Днём синоптики обещают от +27 до +32 и лишь местами – от +21 до +25 градусов. По республике ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В Улан-Удэ без осадков и от +30 до +32. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
+32 градуса пообещали в Бурятии
Общество, Фото:
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