+32 градуса пообещали в Бурятии

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

Дожди в республике продолжатся



В четверг, 18 июля, жара в Бурятии опять усилится. Днём синоптики обещают от +27 до +32 и лишь местами – от +21 до +25 градусов. По республике ожидаются кратковременные дожди с грозами. Возможен град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.



В Улан-Удэ без осадков и от +30 до +32. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

