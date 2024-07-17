17 июля

16 июля

Популярное

В районе Бурятии отремонтировали дороги, пострадавшие от ливней

В районе Бурятии отремонтировали дороги, пострадавшие от ливней
Общество,  Фото:администрация Бичурского района
Они соединяют сёла Покровка, Петропавловка и Судутуй

В Бичурском районе Бурятии провели восстановительные работы на дорогах в сельском поселении «Петропавловское».

Ремонтные работы прошли на дороге, соединяющей село Покровка с селом Петропавловка, а также на дороге, ведущей к селу Судутуй. Эти дороги были серьёзно повреждены в результате сильного ливня, размывшего покрытие.

Как сообщили в администрации района, сотрудники хозяйственно-транспортного отдела устранили последствия неблагоприятных погодных условий и обеспечили нормальное сообщение между населёнными пунктами.
Бичурский район Бурятия дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Монголии наградили победителей ралли «Шёлковый путь»
В Монголии наградили победителей ралли «Шёлковый путь»
Общество, 17.07.2024
Маршрут, по которому прошли соревнования, стал самым разнообразным в истории ралли
Набережную Иркутска украсили соломенные скульптуры
Набережную Иркутска украсили соломенные скульптуры
Общество, 17.07.2024
В столице области прошёл семейный фестиваль
В районе Бурятии супруги отпраздновали 50-летие семейной жизни
В районе Бурятии супруги отпраздновали 50-летие семейной жизни
Общество, 17.07.2024
В Мухоршибири прошло чествование «золотых» юбиляров
В Забайкалье создали технологию для очистки шахтных вод
В Забайкалье создали технологию для очистки шахтных вод
Общество, 17.07.2024
По утверждению авторов, она не имеет аналогов
В Бурятии студенты-добровольцы благоустраивают экологические тропы
В Бурятии студенты-добровольцы благоустраивают экологические тропы
Общество, 17.07.2024
Волонтёры примут участие в четырёх проектах
В Улан-Удэ открылся проектный офис президентского фонда культурных инициатив
В Улан-Удэ открылся проектный офис президентского фонда культурных инициатив
Общество, 17.07.2024
Новое учреждение стало первым проектным офисом фонда в ДФО
Завершается проектирование школы в центре Улан-Удэ
Завершается проектирование школы в центре Улан-Удэ
Общество, 17.07.2024
Она станет одной из самых больших в столице Бурятии
В Улан-Удэ благоустраивают парки
В Улан-Удэ благоустраивают парки
Общество, 17.07.2024
В «Молодёжном» устанавливают теневые беседки
В Бурятии ремонтируют водопропускную трубу на трассе «Байкал»
В Бурятии ремонтируют водопропускную трубу на трассе «Байкал»
Общество, 17.07.2024
Работы планируют закончить в октябре текущего года
В Улан-Удэ машиниста-наркомана лишили права на управление локомотивом
В Улан-Удэ машиниста-наркомана лишили права на управление локомотивом
Общество, 17.07.2024
Мужчина осуждён за незаконное хранение и приобретение наркотических средств в крупном размере
«Помогите!»: Улан-удэнцы просят спасти их от праздношатающихся коров
«Помогите!»: Улан-удэнцы просят спасти их от праздношатающихся коров
Общество, 17.07.2024
Обнаглевшие бурёнки захватили сквер, обновлённый на 30 с лишним миллионов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^