В районе Бурятии отремонтировали дороги, пострадавшие от ливней

Общество, Фото: администрация Бичурского района

Они соединяют сёла Покровка, Петропавловка и Судутуй



В Бичурском районе Бурятии провели восстановительные работы на дорогах в сельском поселении «Петропавловское».



Ремонтные работы прошли на дороге, соединяющей село Покровка с селом Петропавловка, а также на дороге, ведущей к селу Судутуй. Эти дороги были серьёзно повреждены в результате сильного ливня, размывшего покрытие.



Как сообщили в администрации района, сотрудники хозяйственно-транспортного отдела устранили последствия неблагоприятных погодных условий и обеспечили нормальное сообщение между населёнными пунктами.

