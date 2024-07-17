Они соединяют сёла Покровка, Петропавловка и Судутуй
В Бичурском районе Бурятии провели восстановительные работы на дорогах в сельском поселении «Петропавловское».
Ремонтные работы прошли на дороге, соединяющей село Покровка с селом Петропавловка, а также на дороге, ведущей к селу Судутуй. Эти дороги были серьёзно повреждены в результате сильного ливня, размывшего покрытие.
Как сообщили в администрации района, сотрудники хозяйственно-транспортного отдела устранили последствия неблагоприятных погодных условий и обеспечили нормальное сообщение между населёнными пунктами.
В районе Бурятии отремонтировали дороги, пострадавшие от ливней
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