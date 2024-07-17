На юге Бурятии строят дома для молодых специалистов

Общество, Фото: администрация Закаменского района

Работы планируют завершить к октябрю



В местности Хасура города Закаменск продолжается строительство домов для молодых специалистов и работников социальной сферы.



На сегодняшний день объём выполненных работ составляет 50 %. Возведены семь домов, в домах готовы потолок, пол, выгребные ямы и санузлы, стены снаружи окрашены. Ещё три дома находятся в процессе строительства.



Работы ведутся согласно установленному графику. Срок окончания работ – 1 октября этого года.



- Дома для молодых специалистов и работников социальной сферы строятся по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», - сообщили в администрации Закаменского района.

