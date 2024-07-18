Бывшие школьники отметят заслуги своих наставников
В Бурятии стартовала региональная акция «Легко на 100!», где окончившие школу могут поделиться своим опытом. Выпускники, набравшие 100 баллов на экзаменах, могут рассказать о своих учителях, которые сделали значительный вклад в подготовку к ЕГЭ.
Акция состоит из трёх шагов. На первом участникам нужно выбрать самое яркое фото со своим учителем. На втором шаге необходимо в нескольких словах описать вклад педагога в успех и подготовку участника. И на последнем – надо прислать свои истории на электронную почту: press.minobr@yandex.ru.
- Давайте вместе отметим заслуги прекрасных наставников, которые помогли нам добиться выдающихся результатов! Пусть ваш голос прозвучит громче, а благодарность учителям дойдёт до каждого сердца! – заявили в министерстве образования РБ.
Возрастное ограничение: 16+.
Выпускники школ Бурятии расскажут о своих учителях
Общество, Фото:
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