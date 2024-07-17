В Монголии наградили победителей ралли «Шёлковый путь»

Общество, Фото: дирекция ралли «Шёлковый путь»

Маршрут, по которому прошли соревнования, стал самым разнообразным в истории ралли



15 июля ралли «Шёлковый путь» финишировало в Монголии. Соревнования завершились торжественной церемонией финиша, состоявшейся на территории закрытого ледового дворца «АИК Степная Арена» в Улан-Баторе.



В общей сложности за 11 дней гонки экипажи преодолели 5 243 километра дистанции, которая прошла в том числе по горам Алтая и пескам пустыни Гоби. На старт из Томска вышли порядка ста экипажей из 13 стран мира.



Как сообщили организаторы ралли, первым прошло награждение участников зачёта мотоциклов, в котором уже во второй раз в карьере первенствовал Алексей Наумов. Россиянин всю гонку сражался с монгольским райдером Муруном Пуревдоржем. В то же время Пуревдорж одержал на последних этапах несколько побед и удостоился кубка «За волю к победе». Бронзовую награду в зачётной группе «кросс кантри 450» завоевала Екатерина Жаданова.



В зачёте «G-Moto Challenge», участники которого преодолевают маршрут без помощи механиков, победил Олег Павленко — для него это уже второй успех в карьере. На втором месте расположился дебютант ралли «Шёлковый путь» Иван Ли, а на третьей строчке классифицировался Антон Круглов.



Среди квадроциклистов сильнейшим стал один из самых молодых участников гонки Данил Логинов. Представитель команды «Lion Racing Team» в прошлом году занял второе место, а теперь поднялся на одну строчку выше. Серебряным и бронзовым призёрами ралли стали Азат Шаймухаметов, во второй раз подряд пробившийся в тройку лидеров на ралли-марафоне «Шёлковый путь», и дебютант Максим Сдвижков.



В категории мотовездеходов «Т3» первенствовал экипаж Романа Русинова и Дмитрия Павлова, победивший также в абсолютном зачёте среди всех заявленных внедорожников. На второй позиции марафон завершили Дмитрий Черкесов и Владимир Простаков, а третьими стали Андрей Новиков и Алексей Горюнов на российском прототипе команды «G-Force Motorsport». Они также были отмечены кубком «За волю к победе».



В категории прототипов «Т1» два первых места заняла команда «GAZ Raid Sport». Победителями гонки стали Александр Семёнов и Дмитрий Охотников, а на второй строчке расположились Алексей Игнатов и Евгений Павлов. Топ-3 замкнул экипаж Андрея Рудского и Дмитрия Карпова из «НГ-Энерго».



Андрей Сушенцов и Александр Щанов из команды «S&A Racing» на протяжении всей дистанции доминировали в зачёте серийных внедорожников «Т2» и удержали первую строчку зачёта до самого финиша. Вторыми стали братья Мердан и Шохрат Тойлыевы, а на третьей строчке расположились их партнёры по команде федерации автомобильного спорта Туркменистана Максатмырат Данатаров и Дидар Оразмедов.



В зачёте «Open» победу на последних этапах вырвал экипаж «LADA Sport ROSNEFT Raid» в составе Дмитрия Воронова и Кирилла Еникеева, который опередил Сергея Шалыгина и Никиту Ерженина, прошедших всю дистанцию вдвоём, без помощи механиков. Бронзовыми призёрами стали Никита Юрковский и Александр Кузнецов из «CS20 Racing Team».



В зачёте грузовиков победу завоевали Дмитрий Сотников, Руслан Ахмадеев и Ильгиз Ахметзянов из «КАМАЗ-мастер». Вторым стал экипаж руководителя и пилота «Синей Армады» Эдуарда Николаева — он преодолевал дистанцию на капотном грузовике КАМАЗ со штурманом Евгением Яковлевым и механиком Дмитрием Авдеевым. Главные соперники челнинцев — Сергей Вязович, Павел Гаранин и Андрей Крагельский из «МАЗ-СПОРТавто» — замкнули тройку сильнейших.



Затем на торжественный подиум поднялись участники зачёта «Adventure Trophy», созданного для мотоциклистов без спортивного опыта. В этом году в нём победила команда «GS Rally Team». Под руководством опытного инструктора Евгения Пятигорского дистанцию прошли Глеб Кольцов и Константин Бяков. Вторыми стали участники «BigBoxer Team» во главе со Станиславом Чвиженко, а топ-3 замкнула тройка Владимира Хуторовского из «QjMotor».



Завершили проезд участников экипажи гранд тура «Тайны Алтая», в котором первенствовали дебютанты ралли «Шёлковый путь» Дмитрий Фёдоров и Андрей Сухов. Второе место заняли Пётр Баканов и Юрий Урюков, третьими стали Владимир Мельников и Вадим Гагарин. Кроме того, блестяще провела гонку китайско-российская команда «Один пояс — один путь» в составе Хоу Хуннина, Чжаня Я и Сергея Шпортько, прошедших дистанцию на грузовике КАМАЗ в рамках категории «Grand Tour Trucks».

