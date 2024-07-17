В Забайкалье создали технологию для очистки шахтных вод

По утверждению авторов, она не имеет аналогов



Лабораторный образец железосодержащего коагулянта из «хвостов» переработки карбонатной урановой руды получили в Забайкалье, в Приаргунском производственном горно-химическом объединении имени Е.П. Славского. Ранее технологам удалось выделить из «хвостов» переработки магнийсодержащие продукты, которые являются востребованным продуктом на рынке.



Коагулянт – это реагент, «склеивающий» мелкие, нерастворимые коллоидные частицы в крупные хлопья. Реагентную очистку применяют для достижения требуемой степени осветления шахтных вод перед отстаиванием и фильтрованием.



Полученное химическое вещество планируется использовать в экологических целях в схеме очистки шахтных вод, образующихся при проведении горных работ по добыче карбонатных руд Аргунского месторождения.



- Патентные исследования показали, что разрабатываемая технология получения коагулянта и магниевой продукции из выщелоченного уранового сырья не имеет аналогов, - сообщили в пресс-службе предприятия.



В настоящее время проводятся лабораторные исследования по технологии использования полученного коагулянта в схеме очистки шахтных вод. Проведение испытаний в полупромышленных условиях по разрабатываемой технологии и окончание работ по проекту предусматривается в 2025 году.

