Бурятия примет всероссийский рыболовный турнир

Семейную рыбалку проведут на Щучке



В Бурятии планируется провести всероссийский рыболовный турнир «Семейная рыбалка». Спортивное мероприятие пройдёт под эгидой «2024 год – Год семьи».



Турнир состоится 17 августа на озере Щучье в Селенгинском районе республики. Соревнования проведут в формате – ловля поплавочной и донной (фидером) удочками с берега.



В составе команды должен быть один взрослый и один ребёнок. Количество команд – не более 50.



Более подробная информация станет известна позднее, сообщает федерация рыболовного спорта РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

