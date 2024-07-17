Семейную рыбалку проведут на Щучке
В Бурятии планируется провести всероссийский рыболовный турнир «Семейная рыбалка». Спортивное мероприятие пройдёт под эгидой «2024 год – Год семьи».
Турнир состоится 17 августа на озере Щучье в Селенгинском районе республики. Соревнования проведут в формате – ловля поплавочной и донной (фидером) удочками с берега.
В составе команды должен быть один взрослый и один ребёнок. Количество команд – не более 50.
Более подробная информация станет известна позднее, сообщает федерация рыболовного спорта РБ.
Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия примет всероссийский рыболовный турнир
Общество, Фото:
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