Набережную Иркутска украсили соломенные скульптуры

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

В столице области прошёл семейный фестиваль



Семейный фестиваль «Энергия+» завершился в Иркутске. Он проходил на бульваре Гагарина с 12 по 14 июля в формате open-air. В течение трёх дней жители областного центра посещали творческие встречи с режиссёрами, актёрами, писателями, открытые лекции, обсуждения, мастер-классы, игры, показы кинофильмов.



Как рассказали в пресс-службе администрации Иркутска, одним из приглашённых гостей стал заслуженный артист РФ, актёр, кинорежиссёр, продюсер, певец Гоша Куценко. Он пообщался с иркутянами и провёл автограф-сессию на площади у Александра III. Также актёр планирует привезти в Иркутск и на Байкал свою семью.



– Я бы с большим удовольствием приехал к вам в киноэкспедицию. Готов переговорить с продюсерами, использовать свои связи. Нужна только хорошая идея для создания фильма. Буду рад посетить Иркутск и в качестве музыканта, готов организовать концерт своей группы, – рассказал артист.



В рамках фестиваля прошло награждение победителей фестиваля-конкурса соломенных скульптур. В течение недели 10 арт-объектов по теме «Соломенные истории» создавали команды из Екатеринбурга, Иркутска, Краснокамска, Красноярска, Омска, Перми, Свирска, Утулика и Шелехова. Скульптуры простоят на набережной Ангары до конца лета.



Победителем фестиваля-конкурса стала работа красноярцев, семьи Кошелевых «Семейство на отдыхе», изобразившее трёх жирафов. Также скульптура получила приз зрительских симпатий. Второе место выиграли жители посёлка Утулик Георгий и Тимур Чантурия с работой «Книжный кит». Третье место заняли мастера из Свирска Алексей Татаренко и Оксана Горбунова, представившие скульптуру «Под крылом ангела».



