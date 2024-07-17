Волонтёры примут участие в четырёх проектах
В Бурятии волонтёры Российского технологического университета приступили к благоустройству экологических троп «Заповедного Подлеморья». В этом сезоне на подведомственных территориях запланировано четыре проекта, один из которых уже успешно завершился в Забайкальском национальном парке.
На экологической тропе «В бухту Змеиная» работы проводились на отрезке протяжённостью 2 км: от начала тропы в местности Монахово до п. Катунь. За 10 дней команда из 15 волонтёров и руководителя проекта, специалиста по туризму «Заповедного Подлеморья» Ксении Гуфайзен расчистили тропу от валежника, расширили серпантин, вырезали подлесок.
На сегодняшний день в самом разгаре следующая смена, уже в Баргузинском заповеднике. Из 18 прибывших волонтёров пятеро ушли помогать службе охраны «Заповедного Подлеморья» на тропе «Таркулик». Они доставят строительные материалы и проведут необходимые подготовительные работы для строительства зимовья. Оставшиеся на территории полевой базы «Давша» волонтёры приступили к расширению полотна экологической тропы «Давшинские столбы».
- Все трудятся в поте лица и до мозолей на руках, - сообщили в «Заповедном Подлеморье».
В Бурятии студенты-добровольцы благоустраивают экологические тропы
Общество, Фото:
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