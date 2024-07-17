В районе Бурятии супруги отпраздновали 50-летие семейной жизни

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

В Мухоршибири прошло чествование «золотых» юбиляров



В июле в Мухоршибирском районе Бурятии чествовали «золотых» юбиляров семейной жизни – супругов Хохловых.



Дворцом бракосочетания исполкома Улан-Удэнского городского совета депутатов трудящихся Бурятской АССР 5 июля 1974 года был зарегистрирован брак Прокопия Алексеевича и Валентины Николаевны. Поженились Хохловы студентами после третьего курса. Супруги – одноклассники, выпускники Новозаганской средней школы. Закончили БГПИ имени Доржи Банзарова, физико-математический факультет: Прокопий Алексеевич – по специальности учитель физики, Валентина Николаевна – учитель математики. После окончания института, по направлению 20 лет отработали в Гусиноозёрске. И теперь вот уже 28 лет в Мухоршибире.



Прокопий Алексеевич работал учителем физики, директором школы, специалистом отдела образования, начальником управления образования, управления делами районной администрации Мухоршибирского района. Он заслуженный работник образования РБ, действительный муниципальный советник 1-го класса – за плечами 29 лет муниципальной службы. Юбиляр всегда был тесно связан со спортом республики: является мастером спорта РФ по гиревому спорту, много лет отработал общественным тренером по вольной борьбе с детьми. Также 9 лет был атаманом Мухоршибирского казачьего общества, награждён медалью «Защитнику земли русской Александр Невский», ветеран труда.



Валентина Николаевна 45 лет проработала в школе: сначала учителем математики, затем заместителем директора по воспитательной работе, директором школы. Она почётный работник общего образования РФ, награждена медалью «За слуги перед Республикой Бурятии», ветеран педагогического труда.



В семье 3 детей: два сына и дочь. Все закончили московские вузы, живут и работают в Москве. У супругов 6 внуков, которые на лето приезжают в село к бабушке и дедушке. Сейчас юбиляры на заслуженном отдыхе.



В торжественной обстановке супруги поставили свои подписи в книге почётных юбиляров семейной жизни. Со словами поздравлений выступили представители администраций МО «Мухоршибирский район», муниципального образования сельского поселения «Мухоршибирское». Юбилярам вручены благодарственные письма и памятные подарки, сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.



