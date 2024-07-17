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В северном районе Бурятии отменили режим ЧС

В северном районе Бурятии отменили режим ЧС
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Постановление об этом было подписано вчера, 16 июля

В Муйском районе Бурятии с 16 часов 30 минут 16 июля снят режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». 

Решение было принято на заседании районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности района. Как говорится в тексте постановления, причиной снятия режима стали ликвидация лесных пожаров на территории района, а также достаточность сил и средств районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Бурятии. 

Как сообщал «Байкал-Daily», режим ЧС из сложной ситуации с лесными пожарами ввели в конце мая.

- Зима там была бесснежная, осадков весной не было, - пояснял тогда глава Бурятии Алексей Цыденов. - Тайга высохла и мари (болотистая местность с кочками – ред.), и ранее болотистые места высохли на глубину до двух метров. Природный фактор, но в первую очередь людская безответственность, привели к таким большим пожарам. Для объективной оценки ситуации слетал в Таксимо. Облетели осмотрели, насколько это было возможно, кромки пожаров. Угрозы населенным пунктам нет, но пожары большие.

В последние дни лесопожарная обстановка в целом по Бурятии улучшилась. На сегодня действует 18 очагов
Бурятия режим ЧС Муйский район лесные пожары

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