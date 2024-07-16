В Бурятии ветерану войны Владимиру Имегенову исполнилось 100 лет

К ветерану прибыла целая делегация, возглавляемая Петром Дёминым, который сам отметил в этом году 101-летие
100 лет исполнилось жителю Тункинского района Бурятии, ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Артемьевичу Имегенову.
Накануне, 15 июля, делегация, возглавляемая ветераном войны Петром Степановичем Дёминым, который сам отметил в этом году 101-летний день рождения, прибыла с поздравлениями и подарками. Пётр Степанович выразил глубокую признательность Владимиру Артемьевичу, пожелал ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Также юбиляра поздравили замглавы по социальному развитию администрации Тункинского района Арюна Зарбактаева, начальник отдела военного комиссариата Бурятии по Тункинскому и Окинскому району Баир Базаров.
Владимир Артемьевич Имегенов родился в 1924 году в деревне Малый Бахтай Аларского района Иркутской области. В детстве, оставшись сиротой, воспитывался у бабушки. Окончив четыре класса, выучился на курсах трактористов. С 16 лет стал работать на тракторе в колхозе.
20 августа 1942 года призван в армию Кутуликским райвоенкоматом. Службу начал в Чите на станции Антипиха.
В 1943 году направлен на службу в Мальту, где служил командиром отделения. 9 августа 1945 года, когда начались военные действия с Японией, всю дивизию под командованием маршала Малиновского перебросили в Маньчжурию.
Из воспоминаний ветерана:
- Шли пешком 1000 км от Дасана до Маньчжурии по жаре, практически без воды, на плечах несли станковые пулемёты в разобранном виде. На рассвете подошли к реке Аргунь, было сильное испарение воды, казалось, что впереди нас море, но оказалось, что это река. По понтонному мосту перешли её и сразу же пошли в наступление. Наш Забайкальский первый и второй Приморские фронты взяли в кольцо японцев. Сопротивление было яростным. Потери с обеих сторон были большие. Я спросил одного военнопленного японца, знавшего русский язык: «Как вы быстро сдались?» Он ответил: «Мы не ожидали, что ваши танки так быстро придут».
Демобилизовавшись в 1947 году, солдат Имегенов вернулся в родное село и вновь стал работать трактористом. Полюбил соседскую девушку Розу, которая работала у него на тракторе прицепщицей, и женился на ней. Всю долгую трудовую жизнь Владимир Артемьевич и Роза Иннокентьевна прожили в родной деревне. И только 12 лет назад переехали жить в посёлок Аршан Тункинского района Бурятии поближе к младшей дочери Вере.
- Ветераны войны и труда Владимир Артемьевич и Роза Иннокентьевна очень добрые, светлые и общительные люди. В их доме тепло, уютно, гостеприимно. Кто бы ни зашёл, не уйдёт без горячего чая, великолепной стряпни и душевной беседы, - отмечают в администрации Тункинского района.
За мужество и героизм, проявленные во время Великой Отечественной войны, Родина наградила Владимира Артемьевича орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью имени Жукова «За доблесть и отвагу», медалью «За победу над Японией». За долголетний добросовестный труд имеет звание «ветеран труда», медаль «За освоение целинных залежных земель», ему присвоено почётное звание «Лучший механизатор Иркутской области».
Владимир Артемьевич и Роза Иннокентьевна 8 июля отпраздновали 77 лет совместной жизни.
В Бурятии ветерану войны Владимиру Имегенову исполнилось 100 лет
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