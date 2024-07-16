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Ситуация на Гусиноозёрской ГРЭС привела к крупным отключениям света в Бурятии

Ситуация на Гусиноозёрской ГРЭС привела к крупным отключениям света в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Без света остались 115 тысяч человек 

Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером в Улан-Удэ произошло массовое отключение света. Без электричества остались мкрн Шишковка, Аршан, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор, 100-е кварталы.

Чуть позже стала известно, что отключение связано с Гусиноозёрской ГРЭС. Жители Гусиноозёрска рассказали «Байкал-Daily», что перед этим слышали в городе сильный хлопок. Именно ли связь и что именно произошло, устанавливается. 

Между тем, в правительстве Бурятии сообщили, что на Гусиноозёрской ГРЭС, по предварительным данным, выведены в ремонт два энергоблока.

- В связи со снижением вырабатываемой энергии веерное отключение электроэнергии временно введено в ряде населённых пунктов республики, включая город Улан-Удэ. Ограничение до 40 МВт введено в целях предотвращения перегрузки системы и возникновения аварийных ситуаций на электросетях, - говорится в сообщении.

Глава Бурятии Алексей Цыденов написал в своём Telegram-канале, что по состоянию на 18:45, без электричества находятся частично семь муниципальных образований республики и Улан-Удэ – всего отключение коснулось 75 населенных пунктов.

- Под отключением 115 265 человек, 190 социально значимых объектов, - уточнил Алексей Цыденов. 

В настоящий момент специалисты РДУ работают над устойчивостью системы по резервной схеме. Ориентировочное время ограничения подачи электроэнергии составит два часа.


отключение света Гусиноозерская ГРЭС

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