Без света остались 115 тысяч человек
Как сообщал «Байкал-Dailу», вечером в Улан-Удэ произошло массовое отключение света. Без электричества остались мкрн Шишковка, Аршан, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор, 100-е кварталы.
Чуть позже стала известно, что отключение связано с Гусиноозёрской ГРЭС. Жители Гусиноозёрска рассказали «Байкал-Daily», что перед этим слышали в городе сильный хлопок. Именно ли связь и что именно произошло, устанавливается.
Между тем, в правительстве Бурятии сообщили, что на Гусиноозёрской ГРЭС, по предварительным данным, выведены в ремонт два энергоблока.
- В связи со снижением вырабатываемой энергии веерное отключение электроэнергии временно введено в ряде населённых пунктов республики, включая город Улан-Удэ. Ограничение до 40 МВт введено в целях предотвращения перегрузки системы и возникновения аварийных ситуаций на электросетях, - говорится в сообщении.
Глава Бурятии Алексей Цыденов написал в своём Telegram-канале, что по состоянию на 18:45, без электричества находятся частично семь муниципальных образований республики и Улан-Удэ – всего отключение коснулось 75 населенных пунктов.
- Под отключением 115 265 человек, 190 социально значимых объектов, - уточнил Алексей Цыденов.
В настоящий момент специалисты РДУ работают над устойчивостью системы по резервной схеме. Ориентировочное время ограничения подачи электроэнергии составит два часа.
Ситуация на Гусиноозёрской ГРЭС привела к крупным отключениям света в Бурятии
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
К ветерану прибыла целая делегация, возглавляемая Петром Дёминым, который сам отметил в этом году 101-летие
На Байкале соберутся молодые учёные
Праздник посвящён святыне «Зандан Жуу»
Открытие праздника состоится в этот четверг
Без света остались 115 тысяч человек
Она расположена в посёлке Слобода
Мероприятие из-за непогоды перенесли на день позже
Школьники будут изучать ОБЗР и труд
Пару поздравили с «аквамариновой свадьбой»
Также коллектив провёл бурятский этновечер
Заявки принимаются до 31 июля
На берегу Байкала разместили уникальную скульптуру
Абсолютным победителем в борьбе стал представитель Закаменского района
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж последнего дня праздника Наадам
Хозяйка никак не хотела лечить их от лептоспироза