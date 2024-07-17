В республике сохранится ненастье
В среду, 17 июля, в Бурятии опять обещают кратковременные дожди с грозами. Кое-где выпадет град. В дневное время воздух прогреется до +27, +32, местами – лишь до +19, +24 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Осадки не обойдут стороной и Улан-Удэ. Днём в столице – от +29 до +31. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
В Бурятии продолжатся дожди с грозами
Общество, Фото:
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