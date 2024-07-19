В горах Бурятии проведут республиканский шахматный турнир

Он состоится в посёлке Аршан



С 3 по 4 августа в Тункинском районе пройдёт республиканский шахматный турнир. Его проведут в сельском поселении Аршан.



Регистрация и допуск участников состоится по месту проведения 3 августа с 9:30 до 10:30. Начало первого тура запланировано на 11:00.



К участию в соревнованиях допускаются квалифицированные участники. Система проведения – швейцарская, 9 туров. Участники играют в четырёх турнирах с распределением при награждении по категориям: мужчины и юноши; женщины и девушки; мальчики и девочки 2010-2012 гг. р.; мальчики и девочки 2013 г.р. и моложе.



Призёры по возрастным категориям награждаются дипломами, медалями и денежными призами, сообщает федерация шахмат РБ.



Возрастное ограничение: 0+.

