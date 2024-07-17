Посетителей праздника угостят клубничным пирогом
Клубничный фестиваль «Виктория-2024» пройдёт в этом году в Байкальске с 19 по 21 июля. В течение трёх дней гостей и жителей города ждут конкурсная и культурно-развлекательная программа на двух площадках, также будут организованы торговые ряды и работа туристического информационного центра.
В первый день на фестивальной площади пройдут награждение участников конкурса «лучший продавец года», открытие фестиваля, конкурс красоты и обаяния «Мисс Виктория 2024» и концертная программа.
Во второй день здесь же будет работать «Клубничный город», состоится семейный клубника-квест, будут проведены конкурс на лучшее подворье среди дачных участков, садоводческих хозяйств, учреждений города и района «Чудо подворье – Ягодный разгуляй», акция «Клубника Айс», детский концерт, показ моды, детская конкурсная программа «Стильная ягодка», пенное и огненное шоу. Также запланировано массовое угощение клубничным пирогом, клубничный аукцион и концертная программа.
Третий день фестиваля пройдёт на площадке горнолыжного курорта. Состоятся развлекательные интерактивные программы, детский конкурс, выступление кавер-группы, мастер-класс по изготовлению клубничных блюд, конкурсы «Мистер Виктор» и «Миссис Виктория».
Напомним, что фестиваль клубники «Виктория» проводится каждое лето с 2009 года в пик сезона сбора клубники.
Возрастное ограничение: 6+.
На юге Байкала состоится клубничный фестиваль
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