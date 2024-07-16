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В Бурятии опровергли слухи о кишечной палочке в Щучке

В Бурятии опровергли слухи о кишечной палочке в Щучке
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Отдыхать на популярном озере можно без опасений

Жителей пригородного Тарбагатайского района Бурятии обеспокоили слухи, что в озере Щучье якобы нашли кишечную палочку. «Сейчас многие едут туда отдыхать, но не хочется подвергать здоровье опасности», – заявили сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».

В республиканском управлении Роспотребнадзора отметили, что специалисты в течение всего купального сезона проверяют воду в реках и озёрах, у которых отдыхают люди, в том числе – на Щучке. Ничего опасного там не обнаружили.

- В пробах воды, отобранных в течение июля, превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, в том числе – по содержанию кишечной палочки, не установлено, – заверили в надзорном ведомстве.

В конце июня – начале июля Бурятию накрыл небывалый зной. В дикую жару многие жители республики рванули на озёра Щучье и Гусиное. Оба находятся в Селенгинском районе. Пару недель назад у водоёмов наблюдался небывалый наплыв отдыхающих. Берег Щучки буквально заставили автомобилями. А ещё там образовалась настоящая пробка.

  

кишечная палочка озеро Щучье

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