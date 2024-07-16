В Бурятии опровергли слухи о кишечной палочке в Щучке



Жителей пригородного Тарбагатайского района Бурятии обеспокоили слухи, что в озере Щучье якобы нашли кишечную палочку. «Сейчас многие едут туда отдыхать, но не хочется подвергать здоровье опасности», – заявили сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».



В республиканском управлении Роспотребнадзора отметили, что специалисты в течение всего купального сезона проверяют воду в реках и озёрах, у которых отдыхают люди, в том числе – на Щучке. Ничего опасного там не обнаружили.



- В пробах воды, отобранных в течение июля, превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, в том числе – по содержанию кишечной палочки, не установлено, – заверили в надзорном ведомстве.









