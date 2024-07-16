В Бурятии опровергли слухи о кишечной палочке в Щучке

Отдыхать на популярном озере можно без опасений
Жителей пригородного Тарбагатайского района Бурятии обеспокоили слухи, что в озере Щучье якобы нашли кишечную палочку. «Сейчас многие едут туда отдыхать, но не хочется подвергать здоровье опасности», – заявили сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».
В республиканском управлении Роспотребнадзора отметили, что специалисты в течение всего купального сезона проверяют воду в реках и озёрах, у которых отдыхают люди, в том числе – на Щучке. Ничего опасного там не обнаружили.
- В пробах воды, отобранных в течение июля, превышения гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, в том числе – по содержанию кишечной палочки, не установлено, – заверили в надзорном ведомстве.
В конце июня – начале июля Бурятию накрыл небывалый зной. В дикую жару многие жители республики рванули
на озёра Щучье и Гусиное. Оба находятся в Селенгинском районе. Пару недель назад у водоёмов наблюдался небывалый наплыв отдыхающих. Берег Щучки буквально заставили автомобилями. А ещё там образовалась настоящая пробка.
Коммунальщики уже начали расхлёбывать последствия дождя
Паслен трехцветковый снижает урожайность сельскохозяйственных культур
Животному грозит ампутация
У воздушного судна истёк сертификат лётной годности
Врач- оториноларинголог рассказала об интересных случаях в своей практике
За сутки она повысилась сразу на 8 сантиметров
Они будут объезжать перекрытую из-за ремонта улицу
Всего в Восточном военном округе призвали более 9,5 тысяч человек
С начала месяца в порядок привели почти 100
При их ремонте делают спуски и пандусы
В чемпионате участвуют 57 человек из 17 регионов России
Он состоится в июне следующего года
Участники презентуют свои достижения в промышленности и культурной жизни
Участвовать может любой желающий
В некоторых районах похолодает до +18 градусов