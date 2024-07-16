Коммунальщики уже начали расхлёбывать последствия дождя
В Улан-Удэ с самого утра зарядил дождь. На городских улицах, по традиции, образовались лужи. Сотрудники комбината по благоустройству уже приступили к их откачке.
После полудня на дороги вышло 10 машин. Они осушают улицы Советская, Ленина, Банзарова, Калинина, Набережная, Смолина, Балтахинова, Боевая и участке в 43 квартале. Специалисты продолжают обследовать территорию города и ликвидировать последствия осадков.
Сделать заявку на откачку луж и устранение промоин можно, позвонив в круглосуточную диспетчерскую КБУ по телефонам 379-646 и 380-838.
Столица Бурятии тонет в лужах
Общество, Фото:
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