Столица Бурятии тонет в лужах

Общество, Фото: Cергей Тарасенко, из архива

Коммунальщики уже начали расхлёбывать последствия дождя



В Улан-Удэ с самого утра зарядил дождь. На городских улицах, по традиции, образовались лужи. Сотрудники комбината по благоустройству уже приступили к их откачке.



После полудня на дороги вышло 10 машин. Они осушают улицы Советская, Ленина, Банзарова, Калинина, Набережная, Смолина, Балтахинова, Боевая и участке в 43 квартале. Специалисты продолжают обследовать территорию города и ликвидировать последствия осадков.



Сделать заявку на откачку луж и устранение промоин можно, позвонив в круглосуточную диспетчерскую КБУ по телефонам 379-646 и 380-838.

