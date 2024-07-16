Также коллектив провёл бурятский этновечер
В Абхазии прошёл международный инклюзивный фестиваль национальных культур «Алтын Майдан» («Золотая площадь»). Мероприятие состоялось в городе Сухум при поддержке ассамблеи народов Евразии.
В числе конкурсантов был коллектив из Улан-Удэ – образцовый ансамбль песни и танца «Саран Туяа» городского дворца детского (юношеского) творчества под руководством Риты Дагбаевой. Коллектив получил высокую оценку жюри, приняв самое активное участие во всех мероприятиях фестиваля.
Ансамбль «Саран Туяа» стал обладателем гран-при фестиваля. Также он выступил на военной базе Вооружённых сил РФ в Абхазии перед солдатами и офицерами, отправлявшимися на СВО. Кроме того, участники ансамбля провели бурятский этновечер «Наадан», вызвавший огромный интерес к культуре бурятского народа. Об этом сообщает министерство культуры РБ.
Ансамбль из Улан-Удэ выиграл гран-при международного фестиваля
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