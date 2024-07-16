В Бурятии стартовал конкурс работ по изданию краеведческой и детской литературы

Заявки принимаются до 31 июля



В Бурятии объявлено о проведении конкурса работ по изданию краеведческой и детской литературы. Объём средств, предусмотренных на реализацию, равен двум миллионам рублей.



На конкурс представляются рукописи произведений, претендующих на издание, в следующих номинациях: «Историко-краеведческая литература», «Литература Бурятии», «Культура и искусство Республики Бурятия», «Издания для детей и юношества». Заявитель имеет право представить только одну заявку.



Приём заявок на участие в конкурсе проводится до 31 июля. Соискатели подают документы в министерство культуры PБ, в отдел музейного, библиотечного дела и народных художественных промыслов.



Возрастное ограничение: 0+.

