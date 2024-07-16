Паслен трехцветковый снижает урожайность сельскохозяйственных культур
В Бурятии впервые наложена карантинная фитосанитарная зона по паслену трехцветковому (Solanum Triflorum Nutt.).
- Карантинная фитосанитарная зона площадью 2086,81 га (площадь очага - 239,1 га, площадь буферной зоны - 1847,71 га) установлена в границах земель сельскохозяйственного назначения в селе Куйтун, СПК «Колхоз Искра», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
Отмечается, что уже утверждена программа локализации очага карантинного объекта и его ликвидации.
Справка:
Паслен трехцветковый (Solanum Trifollium Nutt) относится к карантинным организмам, ограниченно распространённым на территории Российской Федерации.
Паслен трехцветковый представляет собой позднее яровое растение семейства Паслёновых. Это однолетнее травянистое растение. Стебли прямые или распростёртые, голые или слабоопушённые, сильно ветвистые, длиной 20-80 сантиментов. Корень стержневой. Листья очередные, продолговатые, перисто-лопастные или перисто-раздельные. Цветки белые, иногда лиловые в пазухах листьев. Плод - сочная ягода зелёного или жёлтого цвета до 1,2 сантиметра в диаметре. Семена яйцевидно-округлые, плоские, от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета, очень схожи с семенами паслёна чёрного. Одно растение продуцирует 30-60 ягод, по 30-50 семян в каждой. Размножается семенами. Период цветения - конец июня-август. Плодоношение - конец июля-сентябрь.
Паслен трехцветковый снижает урожайность сельскохозяйственных культур. Сами растения и плоды ядовиты, животными на пастбищах не поедаются, но при попадании в зелёный корм и силос вызывают отравление. Кроме того, отмечено неблагоприятное воздействие на человека летучих веществ, выделяемых растениями паслена, они вызывают головную боль, понижают работоспособность.
В районе Бурятии установили карантинную зону по паслену трехцветковому
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