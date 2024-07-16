В дацане Бурятии проведут игры трёх мужей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Праздник посвящён святыне «Зандан Жуу»



20 июля на территории Эгитуйского дацана в Еравнинском районе Бурятии состоится традиционный праздник «Эрын гурбан наадан» («Игры трёх мужей»). Мероприятие посвящено уникальной буддийской святыне, памятнику мирового значения – сандаловому Будде Зандан Жуу.



Программа праздника



10:00-12:30 – Буддийский молебен

10:00 – Начало соревнований по бурятской борьбе «бухэ барилдаан»

11:00 – Стрельба из лука по национальным правилам

11:30 – Соревнования по hээр шаалган

13:00 – Торжественное открытие праздника святыни

14:00 - Начало соревнований по конным скачкам



- В соревнованиях по стрельбе из национального лука, бурятской борьбе и конным скачкам принимают участие все желающие, имеющие допуск врача, - сообщили в администрации района.



Возрастное ограничение 6+.

