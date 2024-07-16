Праздник посвящён святыне «Зандан Жуу»
20 июля на территории Эгитуйского дацана в Еравнинском районе Бурятии состоится традиционный праздник «Эрын гурбан наадан» («Игры трёх мужей»). Мероприятие посвящено уникальной буддийской святыне, памятнику мирового значения – сандаловому Будде Зандан Жуу.
Программа праздника
10:00-12:30 – Буддийский молебен
10:00 – Начало соревнований по бурятской борьбе «бухэ барилдаан»
11:00 – Стрельба из лука по национальным правилам
11:30 – Соревнования по hээр шаалган
13:00 – Торжественное открытие праздника святыни
14:00 - Начало соревнований по конным скачкам
- В соревнованиях по стрельбе из национального лука, бурятской борьбе и конным скачкам принимают участие все желающие, имеющие допуск врача, - сообщили в администрации района.
Возрастное ограничение 6+.
В дацане Бурятии проведут игры трёх мужей
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