В нацпарке Бурятии отпраздновали День рыбака

Мероприятие из-за непогоды перенесли на день позже



В этом году «День рыбака в Забайкальском национальном парке» начался неожиданно. Вместо запланированного 13 июля праздник провели на день позже, когда погода наладилась.



- Девять предыдущих раз сотрудники «Заповедного Подлеморья» проводили мероприятие в субботу перед Днём рыбака, который в России отмечают во второе воскресенье июля. Но в десятый, юбилейный раз природа дала указание собраться точно в срок, - сообщили в пресс-службе учреждения.



С утра в посёлке Курбулик команда сотрудников готовила площадки для праздника, гости, прибывшие пораньше, изучали интерактивные стенды, фотовыставку «История рыболовства» и результаты конкурса фотографий «Рыбацкое счастье не в килограммах».



В 11 утра претенденты на звание «Клёвый рыбак» вместе с судьями отправились в отведённый участок Чивыркуйского залива. Испытать удачу и продемонстрировать рыбацкое мастерство в этом году решили 13 человек от 6 до 55 лет. Победителем среди них стал Богдан, 12-летний рыбак из города Ангарск. Вес его улова составил 617 грамм. Мальчику достался главный приз – генератор. Общий улов участников в этот день составил 1 831 грамм.



После торжественного открытия праздника стартовал самый вкусный конкурс этого дня - «Рыбацкая фантазия». Из-за переноса праздника, число команд-участников сократилось до двух: они разделили между собой первое место. Отметим также, что утешительный приз достался и Ольге Михалёвой и Екатерине Николаевой из п. Курбулик. Они готовились, но переживали за сохранность блюд до воскресенья и в субботу устроили аппетитную распродажу.



Далее по программе были три важные традиции этого дня: встреча Батюшки Байкала, ловля рыбы закидным неводом и розыгрыш лотереи «Золотая рыбка», где было четыре счастливчика, которым достались надувные круги в виде рыбок, и главная победительница, которой вручили золотое украшение. К обеду для гостей праздника была подготовлена настоящая рыбацкая уха и окуни на огне.



Следующим этапом праздника стал семейный конкурс «Чивыркуйский триатлон». Три команды соревновались в четырёх этапах: хвастались знаниями о флоре и фауне, испытывали на прочность плавательные средства собственного изготовления, дефилировали в костюмах обитателей Байкала и радовали зрителей творческими номерами.



- Скажем честно, больше всего мы переживали за этап «Как вы лодку соберёте…», но все справились на отлично. Приятно, что зрители активно поддерживали тех, кого команда отправила в заплыв на короткую дистанцию: это был настоящий фурор! – рассказали в «Заповедном Подлеморье».



