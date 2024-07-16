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Спортсмены Бурятии поориентируются в дюнах

Спортсмены Бурятии поориентируются в дюнах
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В регионе состоится очередной этап кубка республики

С 27 по 28 июля на Байкале пройдут соревнования по спортивному ориентированию. Состязания станут 6-м этапом кубка Республики Бурятия 2024 года.

Открытое первенство Баргузинского района по спортивному ориентированию состоится в окрестностях посёлка Усть-Баргузин. Спортсменам предстоит преодолеть дистанцию на песчаных дюнах пляжа.

Как сообщает паблик «Ориентировщики Бурятии» 27 июля в 15:00 пройдут соревнования по кросс-классике – кубковый старт. В этот же день в 22:00 состоится ночное ориентирование в дисциплине «кросс выбор». 28 июля в 10:00 стартуют соревнования по кросс-спринту.

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Бурятия спортивное ориентирование спорт кубок

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