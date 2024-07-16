В Бурятии проведут международную школу лекарственного растениеводства

На Байкале соберутся молодые учёные



Международная летняя школа молодых учёных «Лекарственное растениеводство Байкала: наука и практика» впервые пройдёт с 19 по 23 августа на берегу озера Байкал. В работе летней школы примут участие магистранты, аспиранты и молодые учёные из России, Беларуси, Монголии и Китая, чьи научные интересы связаны с возделыванием, переработкой и использованием лекарственных растений в медицине, фармакологии, ветеринарии, пищевой промышленности и других отраслях. Участников ждут лекции, семинары, тренинги от ведущих учёных и экспертов, групповые дискуссии, научные сессии, проектная работа, экскурсии, нетворкинг.



- Бурятская сельскохозяйственная академия в рамках программы «Приоритет-2030» реализует стратегический проект «БайкалБиоФарм», уделяя особое внимание эндемикам Байкальской природной территории. Летняя школа посвящена исследованиям, технологиям и практикам лекарственного растениеводства в регионе, где уникальны не только географические и природно-климатические условия, но и сконцентрировано историческое и цивилизационное наследие народов Азии. Мы хотим познакомить молодых учёных из разных стран с современными подходами к лекарственному растениеводству и надеемся привлечь их к своим исследованиям и проектам, — рассказал ректор Бурятской сельхозакадемии Бэликто Цыбиков.



Кроме трека, посвящённого лекарственным травам, в программу летней школы включены лекции и тренинги по публикационной активности, трансферу технологий, научной коммуникации, продвижению разработок и личного бренда учёного. Спикерами и экспертами выступят учёные институтов РАН, ведущих вузов, медицинских организаций, руководители биотехнологических и сельскохозяйственных предприятий, научных СМИ.



Летняя школа пройдёт на учебно-рекреационной базе БГСХА «Колос» в посёлке Максимиха на берегу Байкала. По словам организаторов, август — лучшее время для поездки на Байкал, а в конце школы для участников проведут традиционный бурятский «обряд на будущее». Подробная программа и регистрация участников доступны на сайте летней школы, сообщили в пресс-службе вуза.



Возрастное ограничение: 18+.

