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В Кяхте благоустраивают туристическую тропу

В Кяхте благоустраивают туристическую тропу
Общество,  Фото:администрация Кяхты
Она расположена в посёлке Слобода

В Кяхте стартовало благоустройство туристской тропы в посёлке Слобода. На сегодняшний день подрядчиком уже проведена отсыпка и планировка территории, выставлен бордюрный камень.

Как сообщили в администрации Кяхты, стоимость проекта составляет 4,7 млн. рублей. Проектом предусматривается устройство специально оборудованной экологической пешеходной тропы, установка туристической навигации, информационных стендов, скамеек, урн и устройство освещения.

Протяжённость тропы составит 362 метра. Завершены работы будут в августе текущего года.
Бурятия Кяхта благоустройство туристическая тропа

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