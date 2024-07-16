Она расположена в посёлке Слобода
В Кяхте стартовало благоустройство туристской тропы в посёлке Слобода. На сегодняшний день подрядчиком уже проведена отсыпка и планировка территории, выставлен бордюрный камень.
Как сообщили в администрации Кяхты, стоимость проекта составляет 4,7 млн. рублей. Проектом предусматривается устройство специально оборудованной экологической пешеходной тропы, установка туристической навигации, информационных стендов, скамеек, урн и устройство освещения.
Протяжённость тропы составит 362 метра. Завершены работы будут в августе текущего года.
В Кяхте благоустраивают туристическую тропу
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