В Туве отметят праздник животноводов «Наадым»

Общество, Фото: пресс-служба правительства РТ

Открытие праздника состоится в этот четверг



В Туве республиканским оргкомитетом утверждён план мероприятий, посвящённых народному празднику животноводов «Наадым-2024» (6+). В этом году он приурочен к 80-летию добровольного вхождения Тувинской Народной Республики в состав СССР.



Открытие праздника состоится в Кызыле. Мероприятия традиционно будут проходить в столице Тувы и в местечке Тос-Булак Кызылского района, в 9 километрах от Кызыла, сообщает пресс-служба правительства РТ.



Программа «Наадым-2024»



18 июля, четверг

10:00 - День заезда участников праздника животноводов «Наадым-2024». Размещение в юрточном городке в местечке Тос-Булак

11:00 - Чемпионат Республики Тыва по стрельбе из тувинского традиционного лука «Тыва ча адар оюн: баг адар хевири» среди мужчин и «Тыва ча адар оюн: борбаанды адар хевири» среди женщин. «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

12:00 - Первенство Республики Тыва по национальной борьбе хуреш среди юношей до 18-ти лет и ветеранов. Кызыл, стадион им. 5-летия Советской Тувы

18:00 - Торжественное открытие народного праздника животноводов «Наадым-2024» с церемонией вручения государственных наград. Кызыл, национальный парк, стадион «Хуреш» им. В. Биче-оола



19 июля, пятница

7:00 - Чемпионат Республики Тыва по марафонскому бегу на 42,2 км среди мужчин и женщин. Кызыл, национальный парк, велосипедная дорожка

10:00 - Выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов «Ус-куш». Кызыл, центр тувинской культуры

10:00 - Торжественное открытие юрточного городка на Тос-Булаке с церемонией вручения наград чемпионам-животноводам и передовикам сельского хозяйства Республики Тыва. «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

10:00 - Выставка-ярмарка сельскохозяйственных животных «Чеди чузун малымайым». «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

12:00 - Республиканский конкурс-выставка «Кидисте чуруктар» – «Картины на войлоке» на призы сенатора Д. И. Оюн. «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

12:00-18:00 - Концерт участников вокального конкурса «Хамнаарак» и хореографических коллективов муниципальных образований. «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

13:00 - Чемпионат Республики Тыва по национальной борьбе хуреш, посвящённый национальному празднику животноводов «Наадым-2024». Кызыл, национальный парк, стадион «Хуреш» им. В. Биче-оола

18:00 - Церемония награждения участников республиканского конкурса-выставки «Кидисте чуруктар – «Картины на войлоке» на призы сенатора Д. И. Оюн. «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

19:00 - Концерт звёзд народного творчества. «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

19:00 - Вечерний праздничный концерт, посвящённый национальному празднику животноводов «Наадым-2024». Кызыл, площадь Арата (крыльцо национального муздрамтеатра)



20 июля, суббота

8:00 - Чемпионат Республики Тыва 2024 года по национальным конным скачкам, посвящённый национальному празднику животноводов «Наадым-2024». «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

10:00 - Республиканский конкурс традиционных национальных юрт среди животноводческих хозяйств «Лучшая юрта». «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

10:00 - Молодёжный флешмоб министерства молодёжи Тувы. «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

10:00 - Конкурс сбруи среди тяглового скота «Малывыстын дерии чараш». «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

11:00 - Чемпионат Республики Тыва по стрельбе из тувинского традиционного лука «Тыва ча адар оюн: баг адар хевири» хана-хана в командном зачёте среди мужчин. «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

12:00-15:00 - Конкурс среди семей животноводов «Улегерлиг малчын ог-буле», приуроченный к народному празднику животноводов «Наадым-2024» и Году семьи в России. «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

15:00 - Церемония награждения победителей чемпионата по конным скачкам, посвящённого национальному празднику животноводов «Наадым-2024». «Юрточный городок» в м. Тос-Булак

16:00-19:00 - Торжественное закрытие юрточного городка. Церемония награждения победителей конкурса «Лучшая юрта Наадыма-2024». Награждение победителей конкурса сбруи среди тяглового скота «Малывыстын дерии чараш», выставки-ярмарки сельскохозяйственных животных «Чеди чузун малымайым», конкурса среди семей животноводов «Улегерлиг малчын ог-буле». «Юрточный городок» в м. Тос-Булак



21 июля, воскресенье

9:00-18:00 - Чемпионат Республики Тыва по тувинским шахматам «Хол-шыдыраа» среди мужчин и женщин, посвящённый национальному празднику животноводов «Наадым-2024». Кызыл, Дворец молодёжи



Возрастное ограничение: 6+.

