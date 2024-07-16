На забайкальском озере развернётся всероссийский фестиваль

Состязания на сапбордах стартуют 19 июля



Завершается регистрация на всероссийский фестиваль «ЗабСап». Состязания пройдут с 19 по 21 июля на озере Арахлей в Забайкалье. Торжественное открытие соревнований состоится 19 июля в 13:00.



В этом году для участников организаторы подготовили четыре дисциплины: «prone» – прохождение без использования весла лёжа на сапборде; любительская гонка – стоя или сидя на доске; спортивная гонка – прохождение стоя на доске. Также состоится общий зачёт на кубок губернатора – прохождение дистанции формата «Спринт» стоя или сидя на доске без разделения участников по полу и возрасту.



Как сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья, регистрация участников открыта и проводится только подачей предварительной заявки в электронной форме до 18 июля включительно. Оригиналы документов предоставляются регистрационной комиссии 19 июля на месте проведения фестиваля.



Отметим, что тренировка от чемпионов Елены Карипановой и Вячеслава Дамаева прошла 14 июля на озере Кенон в рамках подготовки к всероссийскому фестивалю «ЗабСап».



- Ребята-новички не только научились управлять сапбордом, но и отточили навыки старта с берега, а те, кто уже не первый год стоит на доске отрабатывали развороты на огромных волнах озера Кенон, - поделились организаторы.



Возрастное ограничение: 6+.

