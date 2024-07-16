16 июля

15 июля

Популярное

В Бурятии установили «голову мамонта» от Даши Намдакова

В Бурятии установили «голову мамонта» от Даши Намдакова
Общество,  Фото:телеграм-канал «Байкальская гавань»
На берегу Байкала разместили уникальную скульптуру

На побережье озера Байкал появилась необычная скульптура – голова мамонта, созданная по замыслу талантливого художника Даши Намдакова. Арт-объект является прототипом туркомплекса.

Скульптура находится в местности Пески, около Турки в Бурятии. Фото арт-объекта на фоне заката разместили в социальных сетях «Байкальской гавани».

Как сообщает туристский информационный центр «Байкал», идея создать на Байкале туристический комплекс в виде головы мамонта появилась ещё весной 2016 года. По планам, один из бивней должен был возвышаться примерно на 100 метров, а в самой голове планировали разместить музей, конференц-залы и другие помещения. Этот проект был лично представлен президенту России Владимиру Путину. Его стоимость оценивали в 5 миллиардов рублей.
Бурятия Байкал скульптура памятник

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Ансамбль из Улан-Удэ выиграл гран-при международного фестиваля
Ансамбль из Улан-Удэ выиграл гран-при международного фестиваля
Общество, 16.07.2024
Также коллектив провёл бурятский этновечер
В Бурятии установили «голову мамонта» от Даши Намдакова
В Бурятии установили «голову мамонта» от Даши Намдакова
Общество, 16.07.2024
На берегу Байкала разместили уникальную скульптуру
В Бурятии назвали победителей сельских спортивных игр
В Бурятии назвали победителей сельских спортивных игр
Общество, 16.07.2024
Абсолютным победителем в борьбе стал представитель Закаменского района
В Улан-Баторе станцевали «Цам железного дворца»
В Улан-Баторе станцевали «Цам железного дворца»
Общество, 16.07.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж последнего дня праздника Наадам
В Бурятии КФХ закрыли из-за больных коровок
В Бурятии КФХ закрыли из-за больных коровок
Общество, 16.07.2024
Хозяйка никак не хотела лечить их от лептоспироза
Бурятию «захватывает» смертельно опасный наркотик
Бурятию «захватывает» смертельно опасный наркотик
Общество, 16.07.2024
За полгода в республике выявили 95 подсевших на него человек
В Улан-Удэ родилась 33-сантиметровая малышка
В Улан-Удэ родилась 33-сантиметровая малышка
Общество, 16.07.2024
При появлении на свет она не весила и килограмма
В Улан-Удэ открылась выставка корейских художников
В Улан-Удэ открылась выставка корейских художников
Общество, 16.07.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В Бурятии будет дождливо и жарко
В Бурятии будет дождливо и жарко
Общество, 16.07.2024
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
В Петербурге вынесут приговор бурятским собакам
В Петербурге вынесут приговор бурятским собакам
Общество, 16.07.2024
Судьба беспризорных псов решится со дня на день
В Бурятии опровергли слухи о кишечной палочке в Щучке
В Бурятии опровергли слухи о кишечной палочке в Щучке
Общество, 16.07.2024
Отдыхать на популярном озере можно без опасений

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^