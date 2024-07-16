На берегу Байкала разместили уникальную скульптуру
На побережье озера Байкал появилась необычная скульптура – голова мамонта, созданная по замыслу талантливого художника Даши Намдакова. Арт-объект является прототипом туркомплекса.
Скульптура находится в местности Пески, около Турки в Бурятии. Фото арт-объекта на фоне заката разместили в социальных сетях «Байкальской гавани».
Как сообщает туристский информационный центр «Байкал», идея создать на Байкале туристический комплекс в виде головы мамонта появилась ещё весной 2016 года. По планам, один из бивней должен был возвышаться примерно на 100 метров, а в самой голове планировали разместить музей, конференц-залы и другие помещения. Этот проект был лично представлен президенту России Владимиру Путину. Его стоимость оценивали в 5 миллиардов рублей.
В Бурятии установили «голову мамонта» от Даши Намдакова
Общество, Фото:
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