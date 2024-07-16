Супруги из Хоринского района Бурятии отметили 62-летие семейной жизни

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Пару поздравили с «аквамариновой свадьбой»



В Хоринском районе Бурятии, в центральной библиотеке прошло чествование семей «Ромашка на счастье». Участники познакомились с замечательными семьями, которые сохранили на протяжении долгих лет верность, преданность друг другу, любовь, воспитали достойных детей.



В их числе семья Арефьевых Вячеслава Михайловича и Ольги Степановны.



- С мужем мы прожили в согласии 47 лет. Мой муж почти 40 лет проработал водителем, в том числе 20 лет- в Хоринском РайПО, в 2001 году вышел на пенсию. За многолетний водительский труд имеет многочисленные награды. Сама я 42 года проработала в дошкольном образовании основную часть этого стажа в детском саду «Берёзка», в том числе 28 лет – заведующей. Имею звание «Отличник народного просвещения». Вместе мы вырастили троих замечательных детей, сейчас помогаем растить шестерых внуков. Большой семьёй мы часто собираемся за большим столом, и не только по праздникам! - рассказала многодетная мама Ольга Степановна.



С получением большой награды Вячеслава Михайловича и Ольгу Степановну поздравили дети, внуки, родственники, соседи. Сотрудницы детского сада «Берёзка» сказали много тёплых слов и исполнили в подарок песню «Мы желаем счастья вам».



Ещё одна семья – Нанзатовых – в этом году отмечает «золотую свадьбу» - 50 лет. Дабажалсан Ванданович трудовую деятельность начал в 1969 году трактористом, после армии работал водителем в совхозе «50 лет Октября», а потом пришёл в Хоринскую центральную районную больницу и 43 года проработал водителем бригады скорой помощи, за добросовестный многолетний труд ему присвоено звание «Заслуженный работник транспорта РФ».



- Его супруга Роза Болтогоевна 44 года проработала акушеркой, в том числе 30 лет – старшей акушеркой. Она заслуженный работник здравоохранения РБ. Супруги Нанзатовы вырастили и достойно воспитали троих детей, сегодня у них 9 внуков и 1 правнук, - добавила начальник отдела социальной защиты населения по Хоринскому району Дарима Будаева.



Супруги Лосевы, проживающие в селе Кульск, два месяца назад отметили «аквамариновую свадьбу».



- Вместе мы уже 62 года! Знали друг друга с детства, стали встречаться, когда Анатолий демобилизовался из армии и на танцах в сельском клубе увидел Людмилу, вскоре мы поженились. Анатолий Андриянович всю жизнь проработал водителем: в совхозах «Анинский», «Хоринский», в ХСОШ № 2. А я – дояркой, была победителем социалистических соревнований по надоям молока. В нашей семье родилось трое детей, которые также достойно как родители, трудятся сегодня на благо нашего района. Мы счастливые бабушка и дедушка: у нас 7 внуков и 5 правнуков, - с гордостью говорят Лосевы.



Семьи Арефьевых и Нанзатовых за создание крепкой семьи, душевное тепло, родительскую заботу были награждены благодарственными письмами и медалями «За любовь и верность», подарочными сертификатами. Благодарственным письмом и подарком была награждена семья Лосевых. Всего с 2009 года в Хоринском районе медалью «За любовь и верность награждены 27 семей, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.



