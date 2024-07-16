В Иркутской области рассказали о вводе 2 новых школьных предметов

Школьники будут изучать ОБЗР и труд



С 1 сентября в расписании всех российских школ появятся новые обязательные предметы: основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР) и труд (технология). Как рассказал министр образования Иркутской области Максим Парфенов, для реализации новых учебных предметов утверждены федеральные рабочие программы, в которых определено содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по уровням образования и тематическое планирование.



Предмет основы безопасности и защиты Родины заменит основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Его будут изучать с 8 по 11 классы по одному часу в неделю. Содержание предмета призвано обеспечить формирование у обучающихся целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, чтобы получить представление о системе обеспечения безопасности личности, общества и государства.



11 модулей предмета включают изучение истории и основ национальной безопасности России, основы военной службы и первой помощи, гражданской обороны, освоение навыков физической подготовки. Учителя, ранее преподававшие ОБЖ, пройдут обучение по дополнительной профессиональной программе «Особенности преподавания учебного предмета «Основы безопасности и защиты Родины», которая включает практический курс с модулями «Основы огневой подготовки», «Основы беспилотных авиационных систем», «Основы тактической медицины» и другие. Предмет ОБЗР появится также в организациях среднего профобразования.



Труд (технологию) будут изучать с 1-го по 9-й классы взамен предмета «Технология». Обновлённый предмет более ориентирован на практическое применение знаний, формирование трудовых навыков и профессиональную ориентацию, развитие творческого мышления и интереса к техническим специальностям. Ученики будут изучать современные технологии, осваивать работу с инструментами и материалами, создавать собственные проекты. Через трудовую деятельность ребята смогут познакомиться с миром профессий.



В министерстве образования Иркутской области пояснили, что программа по предмету «Труд (технология)» состоит из пяти обязательных модулей, таких как «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование».



В программу также могут быть включены вариативные модули, разработанные по запросу участников образовательных отношений в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, углублённым изучением отдельных тем обязательных (инвариантных) модулей. В качестве примера таких модулей можно привести, например, «Автоматизированные системы» «Животноводство» или «Растениеводство». Для работы по новым программам учителя труда также проходят обучение.



Также по информации министерства образования региона, на предстоящем в августе традиционном педагогическом совещании одним из ключевых вопросов повестки станет обсуждение возможностей и потенциала новых учебных предметов в общем контексте суверенной российской системы образования.

