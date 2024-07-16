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Иркутск впервые примет чемпионат России по боксу

Иркутск впервые примет чемпионат России по боксу
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
В регионе обсудили подготовку к спортивному мероприятию

Подготовку к чемпионату России по боксу среди мужчин обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и член исполнительного комитета федерации бокса России Кирилл Щекутьев. Мероприятие пройдёт в Иркутске, во дворце спорта «Труд» со 2 по 12 октября этого года. Бороться за медали будут около 400 сильнейших боксёров страны.

- Подготовка в разгаре, планируется обширная спортивная и культурная программы, приедут огромное количество чемпионов по боксу, в том числе олимпийские чемпионы. Наша задача – максимально провезти их по всем уголкам Иркутской области, чтобы как можно больше детей смогли пообщаться и потренироваться с мастерами. Также планируется интегрировать празднование 50-летия БАМа в церемонию открытия чемпионата России, - рассказал Кирилл Щекутьев.

Он подчеркнул важность предстоящего чемпионата, так как на нем определится новый состав сборной России, которая представит нашу страну на чемпионате мира по боксу в Казахстане в апреле 2025 года.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, регион впервые будет принимать чемпионат России по боксу.

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Иркутск чемпионат России спорт бокс

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