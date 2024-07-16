В Улан-Удэ спасают котика с изуродованной лапкой



В улан-удэнском фонде помощи животным «Собака счастья» – новый подопечный, которому необходима помощь. Это котик по кличке Флинт. Животное с перебитой лапкой нашла неравнодушная женщина. Она и обратилась к волонтёрам.



- Флинт кое-как волочил лапу за собой и не мог на неё наступать. Раны были достаточно глубокие, – рассказали на официальной странице организации во «ВКонтакте».



Котика повезли на осмотр в ветеринарную клинику. Врачи сказали, что конечность, скорее всего, нужно будет ампутировать – она потеряла чувствительность.



На операцию потребуется 6 тысяч, а стационар обойдётся в 700 рублей в день. Помочь рублём Флинту могут все неравнодушные. Реквизиты для перечисления средств есть в группе фонда в «ВК» vk.com/sobakaluck.

